Kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı
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Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor- Beşiktaş
müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sivas 4 Eylül Stadyumu
'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında Boyd'nin sert müdahalesinde Sivasspor kalecisi Samassa yerde kaldı. Body'de kafasından yaralandı. Samassa aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkarken dengesini kaybederek yere yığıldı. Kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
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