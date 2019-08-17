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Kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı

31 dakika önce

Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor-Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaleci Samassa hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Süper Lig'in ilk hafta karşılaşmalarından Sivasspor- Beşiktaş müsabakasında yaralanan Sivassporlu kaleci Samassa ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son dakikasında Boyd'nin sert müdahalesinde Sivasspor kalecisi Samassa yerde kaldı. Body'de kafasından yaralandı. Samassa aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkarken dengesini kaybederek yere yığıldı. Kaleci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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