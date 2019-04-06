Son Dakika Haberleri: Kaleci Vukovic: "Yaptığım Hareketin Türkiye'de Küfür Olduğunu Bilmiyordum"

Kaleci Vukovic: "Yaptığım Hareketin Türkiye'de Küfür Olduğunu Bilmiyordum"

1 saat önce

Balıkesirspor'un Giresunspor karşısında son dakikada bulduğu gol sonrasında Giresun kalecisi Anıl Atağ'ın önünde bacağını tutarak sakatlık rolü yapan kaleci Andrija Vukovic, maçın hakemi Ümit Öztürk'ten kırmızı kart görerek sahadan atılmasını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kaleci Vukovic:
Balıkesirspor'un Giresunspor karşısında son dakikada bulduğu gol sonrasında Giresun kalecisi Anıl Atağ'ın önünde bacağını tutarak sakatlık rolü yapan kaleci Andrija Vukovic, maçın hakemi Ümit Öztürk'ten kırmızı kart görerek sahadan atılmasını İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Vukovic, "Yaptığım hareketin Türkiye'de küfür olduğunu bilmiyordum. Kaleci Anıl maç içinde çok yerde yattığı için gol sonrası şaka amaçlı o hareketi yaptım" dedi.

Balıkesirspor'un sabah yaptığı antrenman sonrası İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Andrıja Vukovic, "Maç içinde yaptığım hareketin Türkiye'de küfür olarak algılandığını bilmiyordum. Maçtan sonra Anıl Atağ'ın yanına giderek, özür diledim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yaptığım hareketin Türkiye'de küfür olduğunu bilmiyordum. İkinci yarıda özellikle rakip takımın kalecisi son 10 dakikada 2 defa zaman geçirme arzusu ile yere yatarak, zaman geçirmeye çalıştı. Ben de golden sonra ironi olarak ve aslında bir şaka olarak zaman geçirdiğini göstermeye çalıştım. Amacım şaka yapmak idi. Maç sonrasında rakip takımın kalecisinin yanına giderek özür diledim. Maç esnasında olabilecek bir hareket olduğunu söyledim. Kötü niyetim olmadığını kendisine söyledim. Sadece ironi yapmaktı amacım. Durumla ilgili bir şaka yapmak istedim" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:36 Kaynak: İHA

Balıkesirspor, İhlas Haber Ajansı, Türkiye, Spor
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