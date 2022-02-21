Kaleciden kız arkadaşına sahada sürpriz evlenme teklifi - Son Dakika

Amasya 1. Amatör Futbol Ligi'nde Suluovaspor 2021'li futbolcu, Yeni Taşovaspor ile yapacakları maç öncesinde kız arkadaşına sahada evlilik teklifinde bulundu.

Ligin 2. haftasında Suluovaspor 2021, Suluova Şehir Stadı'nda Yeni Taşovaspor konuk etti. Ev sahibi takımın kalecisi 21 yaşındaki Fahrettin Kılıç yeşil sahaya takım arkadaşları ile taşıdığı "Güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin" yazılı pankartla çıkarak kız arkadaşı Yaren Kılıç'a evlenme teklif etti.

Teklifinin kabul edilmesinin ardından Fahrettin Kılıç, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

Yaşananlar karşısında şaşıran Yaren Kılıç ise taraftarların ve futbolcuların alkışları eşliğinde evlenme teklifine "Evet" dedi.

Fahrettin Kılıç, gazetecilere, 5 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına sürpriz bir evlenme teklifi yapmayı düşündüğünü belirterek, "Çok mutluyum, ömür boyu mutlulukla yaşamayı arzu ettiğim hayat arkadaşımdan 'evet' cevabını aldım. Mayıs ayında nişanımız var inşallah, takım arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" dedi.

Yaren Kılıç ise teklif karşısında duygulandığını ifade ederek, "Çok şaşırdım ve çok mutluyum. Benim için çok güzel ve özel bir sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyordum. Sadece 'Maçımı izlemeye gelir misin?' demişti. Hayatımın en özel anını ve en büyük mutluluğunu yaşadım." diye konuştu.