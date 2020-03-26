Kalecik Belediyesinden yaşlı vatandaşlara destek - Son Dakika

Kalecik Belediyesi ekipleri, "Ulusal Pandemi Eylem Planı" çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini temizliyor.



Korona virüs önlemleri kapsamında yaşlılar için hazırlanan yardım ve destek çalışmaları hız kesmeden devam ederken, eylem planlarına her geçen gün yenisi ekleniyor. Kalecik Belediyesi ekipleri, daha önce kapı kapı gezerek erzak yardımında bulunduğu yaşlıların şimdi de evlerini temizliyor. Kalecik Belediyesinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığı, virüs tehlikesi geçtikten sonra da aynı hassasiyetle çalışmalara devam edileceği belirtildi.



Diğer taraftan ilçede başlatılan 60 yaş üstü vatandaşlara gıda yardımı da devam ediyor. Belediye ekiplerince tespit edilen 60 yaş üstü vatandaşların evlerine tüm hijyen ve tedbir kuralları göz önünde bulundurularak hazırlanan erzaklar tek tek iletiliyor. İçerisinde Kalecik Belediyesi KALBE Un Fabrikası tarafından üretilen un, makarna ve ekmek bulunan erzak paketleri, korona virüs tedbirleri gereği sokağa çıkması tehlikeli olan yaşlılar tarafından da ilgiyle karşılanıyor. Kampanya çerçevesinde bugüne kadar toplam 39 mahallede bin 236 aileye yardım ulaştırıldı. - ANKARA