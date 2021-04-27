Kalecik Belediyespor'da Misli.com Sultanlar Ligi sevinci

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi Play-Off finali ikinci gününde Ankara temsilcisi Sigorta Shop Kalecik Belediyespor, Balıkesir ekibi Edremit Belediyesi Altınoluk'u 3-0 mağlup ederek yarın oynanacak son müsabakalar öncesi Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 25-16, 25-14 ve 25-12'lik skorlarla sona erdi. Sigorta Shop Kalecik Belediyespor yarın aynı salonda saat 16.00'da kendisi gibi Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselmesi kesinleşen Bolu Belediyespor'la şampiyonluk maçına çıkacak.

Kalecik Belediyespor Antrenörü Cengiz Akarçeşme, "Çok uğraş verdik bu süreçte. Zor bir süreçti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pandemi sürecinde sakatlık ve hastalıklara rağmen garantiledik, çok mutluyuz. İnşallah kurumsal bir şekilde devam edecek bir organizasyona önderlik etmiş oluruz. Yarın da maçımızı sağ salim bitirip birinci olarak Sultanlar Ligi'ne gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Takım kaptanı Cansu Hoag, "Çok yoğun çalıştık buralara gelebilmek için. Tek bir hedefimiz vardı o da Sultanlar Ligi'ne çıkmaktı zaten. Bugün hedefimize 1 maç erkenden ulaştığımız için çok mutluyuz. Yarın da şampiyonluk maçına çıkacağız, yarınki maç da çok önemli. Daha sezon bitmedi bizim için. Herkese çok teşekkür ederim. Teknik ekibin, yönetimin, kızların herkesin çok büyük emeği var. Hep birlikte başardık" dedi.

- İzmir