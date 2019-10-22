Son Dakika Haberleri: Kalecik'in emektar değirmeni yeniden un üretmeye başladı
Son Dakika Güncel Kalecik'in emektar değirmeni yeniden un üretmeye başladı

Kalecik'in emektar değirmeni yeniden un üretmeye başladı

1 saat önce

Ankara'nın Kalecik İlçesinde faaliyetini sürdüren 83 yıllık taş değirmen son yıllarda köy unu talebinin artmasıyla yeniden ilgi odağı olmaya başladı.

Kalecik'in emektar değirmeni yeniden un üretmeye başladı, System.String[]

Ankara'nın Kalecik İlçesinde faaliyetini sürdüren 83 yıllık taş değirmen son yıllarda köy unu talebinin artmasıyla yeniden ilgi odağı olmaya başladı.

Emekli olduktan sonra baba yadigarı taş değirmeni çalıştırmaya başlayan Battal Silay (63), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıldır köy unu olarak bilinen tam buğday ununa ilginin arttığını söyledi.

Uzun yıllardır una talep olmadığı için değirmenlerinde bulgur öğüttüklerini anlatan Silay, çocukluk ve gençlik yıllarının değirmende un öğütmekle geçtiğini aktardı.

Silay, vatandaşların getirdiği buğdayları un haline getirdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eskiden un değirmenlerinin işi çok olurdu. Bu nedenle de yaz tatillerinde de gelir babama yardım ederdim. Eskiden unu 10 kilo 100 kilo öğütmüyorduk. Römorklarla öğütüyorduk. Biri çıkıp biri giriyordu. Ancak uzun yıllardır kimse un öğütmemeye başladı. Zahmetsiz ve görsel cazibesi nedeniyle herkes hazır un almaya başladı. Babam da bu değirmende un yerine bulgur, yarma gibi ürünler üretmeye başladı. Ankara'da resmi bir kurumda çalışıp emekli olduktan sonra tekrar baba ocağına döndüm. Babamın vefatıyla değirmencilik geleneğini yaşatmak için yeniden çalışmaya başladım. Bulgur üretirken iki yıldır insanların un talebiyle karşılaştık ve yeniden un öğütmeye başladık."

Silay, fabrikadan alınan unda, buğdayın önemli bölümlerinin ayrıldığını belirterek, kendilerinin değirmeninde buğdayı doğal olarak hiçbir işlemden geçirmeden öğüttüklerini vurguladı.

Söz konusu üretimden elde edilen una ilginin yıldan yıla arttığını anlatan Silay, şöyle devam etti:

"İnsanların sağlıklı beslenmeye özen göstermesi her yıl talebi daha da artırıyor. Ankara'nın her yerinden özellikle de durumu iyi olanlar araya araya buluyor bizi. Herkes un soruyor. Kendileri buğdayını getiriyor ben sadece burada öğütüyorum. Kepeği ayrılmadığı ve tam buğday olduğu için çok önemli. Bazıları da yarma unu istiyorlar."

Kalecik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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