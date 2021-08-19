Üye Girişi
Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı - Son Dakika

Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı

19.08.2021 10:49
Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı, System.String[]

Ankara Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje olarak desteklediği, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.'nin koordinasyonunda, Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje olarak desteklediği, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.'nin koordinasyonunda, Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje olarak desteklediği, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.'nin koordinasyonunda, Ankara Teknopark ve Kalecik Belediye Başkanlığı ortaklığında yürütülecek Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesine ilişkin Ankara Kalkınma Ajansı Destek Sözleşmesi İmza Töreni, 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi. İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TRTEST Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şahin, Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan ile Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Cahit Çelik, TRTEST Genel Müdürü Bilal Aktaş, Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin katıldı.

Proje ile insansız hava araçları (İHA) ve drone uçuşları için Kalecik'te Sürekli Tahsisli Hava Sahası merkezi niteliğinde olacak Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi kurulacaktır. İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi alanında çok önemli bir ihtiyaca cevap verecek merkezde mini İHA, multikopter, sürü İHA projelerinin uçuş kabiliyet testleri, İHA tespit/algılama, sınıflandırma, yanıltma ve engelleme üzerine yapılan Ar-Ge çalışmalarında kullanılan cihaz ve yazılımların testleri yapılacak.

TRTEST, Kalecik Belediyesi ve Teknopark Ankara ortaklığında başlatılan Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan tüm altyapı çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı desteğiyle tamamlanacak. Tamamlandığında TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş. tarafından işletilecek test merkezi gelişen İHA sektörü için modern bir altyapıya sahip olacak. Ankara Kalecik'te Savunma Sanayi Başkanlığı'na (SSB) tahsisli arazi üzerinde kurulacak İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi de bu alanda çok önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacak. - ANKARA

Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı
Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı

Belediye Başkanlığı, İhlas Haber Ajansı, Kalecik, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak 11:32 Watford'la anlaşan Ozan Tufan, bu akşamki maçta taraftarlarla vedalaşacak İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş 11:14 İhanet fotoğrafının perde arkası anlaşıldı! Görüntüdeki kişi Kibariye'nin eşi değilmiş Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor 11:08 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi 10:39 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü 10:18 İrem Hemşire, Afganistan'dan kaçışını anlattı: Taliban üyeleri bizi kırbaçla geri püskürttü Serenay Sarıkaya, 10:00 Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu 09:44 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak

Son Dakika Haberleri
11:19 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz
11:09 Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı
11:07 THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik
11:07 Vitor Pereira'dan tebessüm ettiren itiraf: Bu stres yüzünden saçım dökülüyor
10:53 Alkollü sürücünün kullandığı kamyonet otobüs durağına girdi! O anlar saniye saniye kaydedildi
10:38 Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi
10:37 Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti
10:34 Cirit müsabakasında korkutan kaza! Attan düşen ciritçi ölümden son anda döndü
10:30 Freni boşalan iş makinesi, öğrenci servis minibüsünü biçti! Olayda yaralılar var
10:24 Sarı-lacivertlilerde yerli grubunu Vitor Pereira değil, Başkan Ali Koç dağıttı
Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu Son Dakika! Son bir hafta içerisinde vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan oldu         
11:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan "Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?" sorusuna cevap: Uluslararası camiayla birlikte hareket edeceğiz         
11:20
Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı Taksim Meydanı'nda kıskançlık kavgası! Kadınlar saç başa birbirine girdi, o anlar kameraya yansıdı         
11:10
THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik THY ile Taliban'dan kaçan Afgan üst düzey isimler, zorlu yolculuğunu anlattı: İyi ki Türkiye varmış dedik         
11:08
Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti Genç futbolcu Recep Niyaz'ın en acı günü! Koronavirüs nedeniyle evladını kaybetti         
10:38
Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündem olan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin arasında kaldı         
10:02
Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi         
09:59
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 11:39:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalecik İnsansız Hava Sistemleri Test ve Değerlendirme Merkezi Kurulumu Projesi'ne imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement