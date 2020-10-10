Kalecik'te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Kalecik'te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu

10.10.2020 13:36
Kalecik'te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu, System.String[]

Ankara'nın Kalecik ilçesi Kalecik İstasyonu girişinde iki tane boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybetmiş, 2 makinist ise hafif şekilde yaralanmıştı.

Ankara'nın Kalecik ilçesi Kalecik İstasyonu girişinde iki tane boş yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybetmiş, 2 makinist ise hafif şekilde yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde sabah saatlerinde seyir halindeki boş iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinistte hafif yaralanmıştı. Kaza sonrasında incelemeler devam ederken, hayatını kaybeden makinistlerin isimleri belli oldu. Belirlenemeyen bir sebepten dolayı boş iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonrasında, Kayseri'den Çankırı'ya giden tren içerisindeki makinistler Hanifi Adem Yüksel ve Ömer Baltat hayatını kaybederken, Çankırı'dan Kayseri'ye giden diğer tren içerisindeki makinistler Mehmet Karaağaç ve Murat Özyılmaz ise hafif yaralandı. Kaza ile ilgili olarak ekiplerin incelemeleri sürüyor. - ANKARA

Makinist, Kalecik, Ankara, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kalecik'te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bursa'da sis faciası! Ambulans takla attı, 5 kişi yaralandı Palamut denizde azalınca fiyatı 15 liradan, 25 liraya çıktı Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı         
12:05
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu         
10:51
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı         
10:01
Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada Elektronik malzemeleri eteklerine gizleyerek çaldılar, o anlar kamerada         
09:50
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 14:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalecik'te hayatını kaybeden makinistlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei