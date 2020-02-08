Kalecik'te restorasyon hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalecik'te restorasyon hazırlığı - Son Dakika

Kalecik'te restorasyon hazırlığı

6 saat önce

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, belirlenecek tescilli yapılarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Kalecik'te restorasyon hazırlığı, System.String[]

Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, belirlenecek tescilli yapılarda Kültür ve Turizm Bakanlığınca restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.


Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alpaslan ile AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız tarihi yapılarıyla bilinen Kalecik ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.


Ziyarette uzun yıllar kapalı kaldıktan sonra Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan'ın girişimleri ile tekrar üretime başlayan belediyeye ait KALBE Un fabrikasında da incelemelerde bulunuldu. Diğer taraftan ilçede yapılacak çalışmalar kapsamında Kalecik Kalesi ile birlikte diğer tarihi yerlere de bir ziyaret gerçekleştirildi. Başkan Duhan Kalkan, belirlenecek tescilli yapılarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.


Kalkan, "İlçemiz zengin bir kültürel mirasa sahip bu nedenle tarihi dokuyu ortaya çıkarabilmek amacıyla sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçireceğiz. Bakanlığımız ile birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla ilçemizdeki tescilli yapılarda gerçekleştirilecek restorasyon sayesinde kültürel mirasımızı da korumayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kütüphaneyi de ilçemize kazandıracağız" dedi.


Kalkan, Koyunbaba Barajı'nda yapılacak su sporlarına ilişkin de Kültür ve Turizm Bakanlığının destek vereceğini kaydetti.


İlçede yapılacak projelerin görüşüldüğü ziyarette ayrıca ilçe halkı ile de bir araya gelindi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan mahalle kıraathanelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. - ANKARA

Duhan Kalkan, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
Lise öğrencisi kızını öldüren cani baba Harun Yıldız'ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı Türkiye'de ekmek israfı nedeniyle her yıl 1,5 milyar dolar çöpe gidiyor Türkiye'nin koronavirüsle ilgili önlemine Çin'den tepki geldi: Şiddetle karşı çıkıyoruz

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 18:09:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalecik'te restorasyon hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]