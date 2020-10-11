Kalecik'te yük trenleri çarpıştı: 2 makinist hayatını kaybetti - Son Dakika

Kalecik'te yük trenleri çarpıştı: 2 makinist hayatını kaybetti
11.10.2020 00:57
Ankara Kalecik İstasyonu'nda iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı.
Ankara Kalecik İstasyonu'nda iki yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı.
Olay, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Ankara'nın Kalecik ilçesinde bulunan Kalecik İstasyonu girişinde seyir halindeki iki yük treninin belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpışması sonucu 2 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist de hafif yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112 Hızır Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza alanındaki çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Son Dakika İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor