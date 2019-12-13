Kalecik terminale kavuşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalecik terminale kavuşuyor - Son Dakika

Kalecik terminale kavuşuyor

6 saat önce

Kalecik Belediyesi tarafından ilçe ulaşımına yeni bir yön kazandırması beklenen terminalin yapımına başlandı.

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Kalecik Belediyesi tarafından ilçe ulaşımına yeni bir yön kazandırması beklenen terminalin yapımına başlandı.


500 metrekare büyüklüğündeki alanda temeli atılan ilçe terminali, 5 otobüs kapasitesi ile hizmet verecek. Terminalle birlikte ilçe genelinde kilit taşı ve yol açma çalışmalarının da devam ettiğini belirten Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, ilçe halkının refahı ve beklentilerine yönelik projelerin devam edeceğini ifade etti. Terminalin şehir merkezi ile Kalecik arasındaki ulaşıma katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Kalkan, "Ulaşımda her geçen gün bir üst noktaya doğru ilerliyoruz. İlçe ulaşımında sürekli genişlettiğimiz araç filomuzun güzergah sayısını yakın zamanda 43 mahalleye çıkardık. Halkımızın ulaşım imkanlarını ve ulaşım konforunu yakından takip ediyor, bu anlamda yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda ilçemizin muhtelif yerlerinde yol açma ve kilit taşı döşeme çalışmaları da hızla devam ediyor. Yapımına henüz başladığımız ve Ankara-Kalecik arası ulaşıma son derece önemli bir katkı sağlamasını beklediğimiz yeni terminalimizin de halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Terminalimiz 5 otobüsle hem Ankara ulaşımında hem de ilçe içi ulaşımda halkımıza hizmet verecek. Personellerimizin yakinen takip ettiği inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanmasını amaçlıyoruz. Biz Kalecik halkının refahını önemsiyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


Çanşa Kale Mahallesi'ne inşa edilen terminalin en kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. - ANKARA

Duhan Kalkan, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:56 Kaynak: İHA
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