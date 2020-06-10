Kaleciler koronavirüs kapsamındaki tedbir sürecinde parkta kondisyon tuttu - Son Dakika

açıklamalarda bulunan kaleci antrenörü Celalettin Barut, "Pandemi sürecinde sahahların kapatılması, bizleri böyle bir çalışmaya sevk etti. Çocukların kilo almalarını önlemek, form durumlarını iyi seviyede tutmak amacıyla sitemizin içerisindeki alanlardan yararlanıyoruz. Yeşil alanları, parkımızı ve yürüyüş alanını değerlendirerek antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Süreç boyunca da çocuklarımızla düzenli antrenmanlar yaptık. Antrenman yaparken de eğlenerek bu süreci geçiriyoruz" dedi.

"KONDİSYONUMUZU KAYBETMİYORUZ"

Spor Toto BAL ekiplerinden Kapadokya Göremespor'un kalecisi Hüseyin Durgut, "Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum, sitemizde antrenmanlar yapıyoruz. Pandemi sürecinde alınan tedbirlerden dolayı sahalar kapalıydı, biz de sitemizdeki alanları değerlendirdik. Bu sayede kondisyonumuzu kaybetmedik. Teknik açıdan, kondisyon açısından iyiyiz" diye konuştu.

"YEŞİL SAHALARDAN DAHA EĞLENCELİ OLUYOR"

Beşiktaş U17 kalecisi Gökalp Karakayalı da, " Koronavirüs nedeniyle evlerimize kapandığımız dönemde de çalışmalarımızı sürdürdük. Her şey daha iyi olacak inşallah. Park alanında çalışma yapmak yeşil sahalardan daha eğlenceli oluyor. Eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

İnegölspor U10 kalecisi Onur Barut da, "Koronavirüs nedeniyle evlerimizde olduğumuz için antrenman yapamıyorduk. Hocamız sayesinde sitemizin içindeki parkta antrenmanlarımızı yaptık. Parkta daha eğlenceli oluyor. Hem oyun oynuyorum, hem antrenman yapıyorum" dedi.

- İnegölbursa