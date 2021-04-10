Kale hariç her bölgede oynayan Necip Uysal'a Erzurum maçında yeni görev

Beşiktaş'ın vazgeçilmez futbolcusu Necip Uysal, Erzurum maçında orta sahada görev yapacak. Alanya maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yokluğu sebebiyle Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu bölgeye Necip'i monte edecek. Sezona stoper olarak giren Necip, sonrasında sağ beke geçmiş ve 9 maçta 5 asist üretmişti. Futbola on numara olarak başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sonrasında ön liberoya evrilmiş, zamanla savunmanın her noktasında görev alır hale gelmişti.

"KALEDE DE OYNARIM"

Beşiktaş için her bölgede oynayabileceğini söyleyen Necip, Fenerbahçe'ye attığı gol sonrasında, "Benim için fark etmez. Kalecimiz olmazsa gerekirse orada da görev yaparım. Yeter ki Beşiktaş başarıya ulaşsın, ben elimden geleni yaparım" demişti. Siyah-Beyazlılar'ın altyapısından yetişen Necip, yaklaşık 12 yıldır A Takım'da mücadelesini sürdürüyor.