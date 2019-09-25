Son Dakika Haberleri: Kaleciyi top toplayıcı çocuk teselli etti
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Kaleciyi top toplayıcı çocuk teselli etti

1 saat önce

Zonguldak Kömürspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu'ya 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti.

Kaleciyi top toplayıcı çocuk teselli etti, System.String[]

Zonguldak Kömürspor Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma devreleri 2-2 sona eren mücadelede penaltı atışlarının ardından Niğde Anadolu'ya 5-4 mağlup olarak kupaya veda etti. Maçın ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.


Zonguldak Kömürspor'un genç file bekçisi Mustafa Söylemez mağlubiyetin ardından üzüntüden dakikalarca yerden kalkamadı. Ardından Söylemez'in o halini gören Kömürsporlu top toplayıcı, genç kalecinin yanına gelerek, "Ağabey canın sağ olsun, kalk yerden" diyerek teselli etti. Minik top toplayıcının anlamlı hareketi futbolseverlerden büyük alkış aldı. Ardından genç file bekçisi Mustafa Söylemez, yerden kalkarak top toplayıcı çocukla beraber soyunma odasına gitti.

Türkiye Kupası, Zonguldak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:15 
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