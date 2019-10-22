Son Dakika Haberleri: Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
Son Dakika Güncel Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

18 dakika önce

Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna ettiKayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.

Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Kayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.

Kalenin surlarında A.Ö.'yü görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de A.Ö.'nün atlama ihtimaline karşı yerde önlem aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla A.Ö. ikna edilerek, kaleden indirildi. A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:27 Kaynak: DHA
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