Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
18 dakika önce
Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna ettiKayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:27 Kaynak: DHA
Kalede intihara kalkışan kişiyi polis ikna etti
Kayseri Kalesi'ne çıkarak intihara kalkışan A.Ö (26) polis tarafından ikna edildi.
Kalenin surlarında A.Ö.'yü görenler, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, A.Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri de A.Ö.'nün atlama ihtimaline karşı yerde önlem aldı. Polisin yaklaşık yarım saat süren çabasıyla A.Ö. ikna edilerek, kaleden indirildi. A.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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