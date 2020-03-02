Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

6 saat önce

Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardıKAHRAMANMARAŞ Kalesi'nin yamacına çıkan ve inmek isterken ayağını inciterek mahsur kalan Esef Aksak (69), itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ Kalesi'nin yamacına çıkan ve inmek isterken ayağını inciterek mahsur kalan Esef Aksak (69), itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ayağını incittiği belirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Esef Aksak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Maraş Kalesi'nin yamacına çıktı. Bir süre sonra geri dönmek isteyen Aksak inemedi. Yaşlı adamı aşağıya inemeye çalışırken gören bir vatandaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerden biri Esef Aksak'ın bulunduğu yere çıkarak indirmek istedi ancak Aksak'ın, daha önce inmeye çalışırken sol ayağını incittiğini belirledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Kaleye gelen itfaiye ekipleri, Esef Aksak'ı itfaiye merdiveninin sepetiyle kurtardı. Esef Aksak daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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