Kaleden kopan kaya parçaları otomobile çarptı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesinde, Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçaları bir otomobile zarar verdi.

Osmancık'ta sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışıyla birlikte Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçalarının düşmesi sonucu Akşemseddin Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil zarar gördü.

'Mahalle halkı endişeli'

Yazı Mahallesi Muhtarı Murat Haykır, kaleden kopan kaya parçalarının bir otomobile zarar verdiğini belirterek endişelerinin büyük olduğunu belirtti.

Haykır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; "Endişemiz büyük. Gerekli tedbirlerin alınması için müracaatımız var. Can ve mal kaybı olmaması için tekrar gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM