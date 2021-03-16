Kaleguard Defence teknolojisi ile yüzeylerde virüs ve bakteri oluşumu engelleniyor

Yüzey koruma teknolojisini 2011 yılında hayata geçiren ve dünyada bu teknolojiyi uygulayan ilk marka olan Kalebodur, tehlikeli mikroorganizmalara karşı 2 yıla kadar hijyen garantisi sunan Kaleguard Defence ürün grubunu tasarladı.

Kale Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Natech laboratuvarlarında geliştirilen Kaleguard Defence, uygulandığı yüzeylerde bakteri, virüs ve mikropların tutunmasına, yerleşmesine ve üremesine izin vermeyerek, tüm ortamı hijyenik ve daha sağlıklı hale getiriyor.

Uzmanlara göre, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 virüsü, oda sıcaklığındaki alüminyum yüzeylerde 2-8 saat, metal yüzeylerde 5 gün, ahşap yüzeylerde 4 gün, cam yüzeylerde 4 gün, kağıtta 4-5 gün, plastik yüzeylerde 9 gün ve aerosol içinde kuru yüzeylerde de 6 güne kadar aktivitesini sürdürebiliyor.

Gözle görünmeyen bu mikroorganizmalar, yüzeylerde uzun süre yaşayarak ve bulaştıkları yerlerde çoğalarak insan sağlığını tehdit eder hale geliyor. Bu kez de sorunun önüne geçmek adına yaşam alanlarından daha fazla kimyasal temizlik ürününü kullanmaya başlanıyor.

Kimyasal temizlik malzemeleriyle yapılan aşırı temizlik ise, insan derisi üzerinde kalıcı hasarlara ve ciğerlerde yanmalara sebep olmasının yanında aynı zamanda yüzeylerin üzerindeki renk, kayganlık, dayanıklılık gibi özelliklerini zaman içinde bozulmasına neden oluyor.

-Kovid-19 dahil birçok zararlı virüs ve bakteriyi yok ediyor

Kaleguard Defence teknolojisi ise, tüm bu sorunlara güvenli ve sağlıklı bir çözüm getiriyor. Silverzone iş birliği ile geliştirilen yüzey solüsyonu sayesinde Nano Gümüş İyonların yer aldığı antimikrobiyal yüzeyli seramikler, Kovid-19 dahil birçok zararlı virüs ve bakteriyi yok ederek, gözle görülmeyen tehlikelere karşı koruma sağlıyor.

Özellikle mutfak, banyo, salon, havalimanı, hastane, okul, otel, havuz- SPA, spor salonu ve AVM gibi insan sirkülasyonu ve kullanımın yoğun olduğu alanlarda bulunan Kaleguard Defence teknolojisi, maksimum hijyene sahip sağlıklı mekanlar yaratıyor.

Uygulandığı tüm yüzeylerde siz ve sevdikleriniz için güvenli yaşam alanları oluşturan Kaleguard Defence, görünmeyen tehlikelere karşı yüzeylere güvenle dokunabilmeyi sağlıyor. Bakteri ve virüslerin hücre zarına zarar vererek, yapısal olarak bozunuma uğratmasının yanında, mikropların yapısında bulunan protein zincirlerini de bozarak enerji üretimlerini durduruyor. Aktif oksijenleri etkinleştirerek, mikropların oksidatif bozunumuna neden olan teknoloji, patojenlerin genetik materyallerini yani DNA'larını bozarak, çoğalmalarını engelliyor.