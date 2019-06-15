Son Dakika Haberleri: Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okulu başlıyor
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Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okulu başlıyor

4 saat önce

Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde her yıl düzenlenen yaz okulu etkinlikleri 17-28 Haziran arasında gerçekleştirilecek.

Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde yaz okulu başlıyor, System.String[]
Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'nde her yıl düzenlenen yaz okulu etkinlikleri 17-28 Haziran arasında gerçekleştirilecek.
İlk ve Ortaokul çağındaki çocuklara yönelik yaz okulu etkinlikleri hakkında konuşan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, bu yıl programı 17-28 Haziran arasında yapacaklarını söyledi.
Yaz okulu etkinliklerinde katılımcı çocuklara arkeoloji ve müzecilikle eski eserler, bunların önemi ve korunması hakkında bilgiler verildiğini vurgulayan Esen, şunları kaydetti:
"Uygulamalı arkeolojik kazı çalışması, antik çağda sikke, para basımı, çömlek yapımı, çivi yazısı, kil çamur çalışmaları, vitrin eser düzenleme çalışmaları gibi arkeoloji ve müzecilik ile ilgili etkinliklerin yanı sıra, drama, ara bul etkinliği, çuvalla yürüme, yumurta taşıma, halat çekme yarışmaları gibi eğlendirici etkinlikler yapacağız. Katılımcı çocuklar, Dr. Sachihiro Omura başkanlığında kazı çalışmaları devam eden Kalehöyük Kazı Alanını ve Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsünü ziyaret ederek, buralarda yapılan çalışmaları yerinde görme şansına sahip olacaklar. Yaz okulu sonunda katılımcılara 'Katılım Sertifikaları' verilecektir."
Esen, yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin velilerinin, Çağırkan köyünde yer alan Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bizzat başvurarak veya müze müdürlüğünün telefonunu arayarak kayıt yaptırabileceklerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:12 Kaynak: AA
Kaman, Arkeoloji, Güncel
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