Kalehöyük'te kazı çalışmalarına korona virüs arası - Son Dakika

Kalehöyük Arkeoloji Enstitüsü ve Müzesi alanındaki kazı çalışmalarına korona virüs nedeniyle ara verildi.

Kazı Başkanı Kimiyoshi Matsumara, korona virüsün yapılan çalışmaları etkilediğini söyledi. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında en eski milattan önce 3 bin tarihine inildiğini aktaran Matsumara, "Geçen yıl ilk baharda korona virüs yaygınlaşmaya başladı. Bizlerin kazı çalışmaları planlarımız ise nisan ayı sonundan itibaren idi. Korona virüs nedeniyle kazı çalışması yapmadık" dedi.

2008 ve 2009 yıllarından itibaren yoğun kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Matsumara, "Şu ana kadar yapılan araştırmalarda en eski yerleşmenin milattan önce 3. bine ait olduğunu bulduk. Eski yerleşim birimlerini tespit çalışmalarımız da sürüyor. Korona virüs nedeniyle ise ziyaretçi sayımız azaldı" diye konuştu.

Kalehöyük, Kırşehir'in Kaman ilçesinin 3 kilometre doğusunda Kaman-Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer alıyor. Höyük 280 metre çapında, 16 metre yüksekliğinde tipik bir Anadolu höyüğü olarak biliniyor. Dr. Sachihiro Omura yönetimindeki kazı çalışmaları halen devam etmekte olup, yapılan kazılar Kırşehir'in en erken yerleşim tarihine ışık tutuyor. Kalehöyük'te bu güne kadar saptanmış kültür katmanları şöyle:

"Birinci kat Osmanlı Dönemi (15-17 yy), ikinci kat Demir Çağı (M.Ö.12-4 yy), üçüncü kat Orta ve Geç Bronz Çağı (İ.Ö. 20-12 yy), dördüncü kat Erken Bronz Çağı (M.Ö.23-20 yy)" - KIRŞEHİR