Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı - Son Dakika

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı

04.04.2021 11:51
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı, System.String[]

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalar başladı.

Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında çalışmalar başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Atatürk Caddesi'nin batı kısmı ve Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Binası önünde çalışma yürütüyor.

Antalya'da bulunan tarihi Kaleiçi'nin cazibesini arttırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için projelenen Kaleiçi Çevre Düzenlemesi kapsamında çalışmalar başladı. Proje ile imar planında yer alan ancak uygulaması yapılmamış yeni yaya yolları açılırken, yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

"Yeni bir giriş noktası açıldı"

Fen İşleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile ilk etapta Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, Kaleiçi Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış yaya yollarının açılarak kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Bu kapsamda ilk etapta Barbaros Mahallesi Kocatepe Geçidi Sokak ile Atatürk Caddesi arasında bağlantı yolu yapıldı. Bu sayede Kaleiçi'ne yeni bir yaya yolu kazandırıldı. Alt yapısı ve zemin kaplaması tamamlanan bağlantı yolunda peyzaj çalışması yapılacak. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Hizmet Binası önünde çalışmalar başladı. Alanda taş döşeme çalışması yapan ekipler, ardından peyzaj çalışması gerçekleştirecek.

"Engelli geçiş yolu"

Kaleiçi Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, yeni yaya yolları açılmasının yanı sıra Hadrian Kapısı ve çevresinde, engelli vatandaşların ve merdivenleri kullanamayacak olan yayaların Kaleiçi'ne geçişini sağlamak amacıyla yaya yolu yapılacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak. 106 ada 1 parselde de yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek.

"Atatürk Caddesi'ne konforlu kaldırımlar"

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi ile Kaleiçi Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı, yürüyüş konforu sağlamadığı ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı için yenilenecek. Dönerciler Çarşısı'na kadar olan bölümde mevcut küp taş döşemeler sökülerek, kaldırım füme renkli Alanya mermeri ile kaplanacak. Böylece kaldırım yaya kullanımına uygun hale getirilirken, doğu kaldırımı ile uyum sağlanmış olacak. Ayrıca Tabakhane Sokak ile Karaalioğlu Parkı arasında Kaleiçi'ni ziyareti kolaylaştırmak için yeni yaya yolu açılacak. - ANTALYA

Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı
Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Caddesi, Antalya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti İstanbul Yarı Maratonu'nda Ruth Chepngetich dünya rekoru kırdı, Türkiye de tarihe geçti Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Avını takip eden kartal, yakaladığı martıyı sahanın ortasında böyle parçaladı Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Kıskançlık krizine giren kadın, sevgilisinin cinsel organını makasla kesti Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti
2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: 2015'te otobüsüne silahlı saldırı yapılan Fenerbahçe'den bir paylaşım daha: "Taş değil kurşun!"         
12:22
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir         
12:02
Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz Türkeş'in oğlu, babasının ölüm yıl dönümünde kabir ziyaretine alınmadı: Böyle bir rezalet olmaz         
11:44
G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız G.Saray efsanesi Tugay Kerimoğlu'ndan sert eleştiri: Dubai'de değil, tesislerde yatmalısınız         
11:17
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan günübirlik evlere baskın: 478 kişi gözaltında         
11:05
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor         
08:55
Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi         
08:32
İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin         
08:08
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 12:35:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaleiçi Çevre Düzenlemesi Projesi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei