Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliği - Son Dakika

Kaleiçi'nde Dünya Çevre Günü etkinliği

Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Antalya'nın tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde, otelciler ve esnafın katılımıyla çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılan Belediye Başkan Ümit Uysal, eldivenlerini giyerek izmarit toplarken "Kaleiçi gibi doğal dokuyla uyumlu mekanları çevrenin parçası sayıyor ve herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde tarihi kent merkezi Kaleiçi'nde Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği ile birlikte çevre temizliği gerçekleştirdi. Belediyenin dezenfekte ekibinin de yer aldığı temizlikte Başkan Uysal, Dernek Başkanı Hasan Yiğitgil, Kaleiçi otelcileri ve esnafı eldivenleri ve maskelerini takıp tarihi Üç Kapılar'dan başlayarak Hesapçı Sokak boyunca temizlik yaptı.

Tarihi kent merkezinde gelişigüzel atılmış izmaritler dikkat çekerken Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü gibi günleri kamu yararına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi'nde, Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği'yle gerçekleştirilen etkinliğinin bunun parçası olduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Dünyayı, doğayı insanoğlu yoğun bir şekilde tahrip ediyor. Bunun sonucunda her türlü felaket ortaya çıkıyor, salgın hastalıklar da dahil olmak üzere. 5 Haziran Dünya Çevre günü hem kutlu olsun hem de hepimizi bir duyarlığa sevk etsin. Hem çevreye hem doğaya hem de kültür değerlerine duyarlılığımızı arttıralım."

Etkinlik mekanı olarak Kaleiçi'nin tercih edilmesini de ayrı bir anlamı olduğunun altını çizen Başkan Uysal, Kaleiçi'ni çevrenin bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Bu çerçevede Antalya'da Kaleiçi'ne ilişkin özel bir hassasiyete sahip olduklarını belirten Başkan Uysal, "Kaleiçi çok değerli ve çok önemli. Herkesi Kaleiçi'ne bekliyoruz. Kaleiçi gibi doğal dokuyla uyumlu mekanları çevrenin parçası sayıyor ve herkesi çevreye duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.