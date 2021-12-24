KALEİÇİ'NDE OPERA KEYFİ - Son Dakika

Antalya'nın tarihi Kaleiçi semti opera sanatçılarının seslendirdiği dünya şarkılarıyla yankılandı.

Kaleiçi'ndeki bir otel bünyesinde Antalya'nın kültür-sanat yaşamına renk katan RE22 Kültür Sanat'ta erken yılbaşı kutlaması düzenlendi. Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mezzo soprano Medine Turganova, soprano Nurdan Küçükekmekçi, bariton Mehmet Ali Tutar, piyanist Marvide Azade Hüseyinova solist olarak sahne aldı.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ

Solistler Medine Turganova, Nurdan Küçükekmekçi, Mehmet Ali Tutar, piyanist Marvide Azade Hüseyinova'nın piyanosu eşliğinde, dünyaca ünlü besteciler G. Puccini, J. Strauss, P.İ. Çaykovsky, L. Delibes, A. Dargomyzhsky, F. Schumann, J. Gade, Raşhid Behbudov, F. Schumann, G. Bizzet'in eserlerini opera diliyle seslendirdi.

ÇİÇEKLE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sanatseverler, opera sanatçılarının yorumladıkları dünya şarkılarıyla keyifli, neşeli dakikalar yaşadı. Kültür Sanat merkezinin yöneticisi Rengin Ekmekcioğlu'da sanatçılara çiçekle teşekkür etti. Soprano Nurdan Küçükekmekçi, kültür merkezinin hizmete girmesiyle birlikte Kaleiçi semtinde müzik coşkusunun arttığına dikkat çekti. Küçükekmekçi, "Antalya'mıza kazandırılan böylesine güzel bir mekanda opera severlerle buluşmaktan çok mutluyuz" dedi, izleyicilerin yeni yılını kutladı.

YENİ YILDA SÜRPRİZ KONSERLER

Rengin Ekmekcioğlu'da RE22 Kültür Sanat'ın 2019 yılında Antalya'nın kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmak amacıyla açıldığını, müzikseverlerin ünlü piyano, senfoni ve opera sanatçılarıyla buluşturulduğunu belirtti, yeni yılda sürpriz konserlerin gerçekleşeceğinin de müjdesini verdi.