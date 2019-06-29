Son Dakika Haberleri: Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu Ukrayna olacak
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Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu Ukrayna olacak

2 dakika önce

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 4. Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkenin Ukrayna olacağı bildirildi.

Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu Ukrayna olacak, System.String[]
Muratpaşa Belediyesince düzenlenen 4. Kaleiçi Old Town Festivali'nin onur konuğu ülkenin Ukrayna olacağı bildirildi.
Ukrayna Anayasasının kabulünün 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen resepsiyona katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, festival sayesinde iki ülkenin birbirine daha da çok yaklaşacağını söyledi.
Uysal, festivalin bu yıl da renkli görüntülere sahne olacağını bildirdi.
Resepsiyonda Uysal'a, Ukrayna Antalya Başkonsolosu Viacheslav Khomenko, Ukrayna'nın geleneksel izlerini taşıyan "vışıvanka" adlı bir kıyafet hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:19 Kaynak: AA
Antalya, Uysal, Muratpaşa, Ukrayna, Güncel
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