Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor - Son Dakika

Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor

Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor -Tekne turları başladı ancak yat limanında sessizlik sürüyor -Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizasyon sorumlusu Ekrem Turan: -"Geçen sene 1 günde kazandığımız parayı, şimdi 1 ayda kazanamıyoruz" Antalya'da sosyal...

Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor

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-Tekne turları başladı ancak yat limanında sessizlik sürüyor

- Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizasyon sorumlusu Ekrem Turan:

-"Geçen sene 1 günde kazandığımız parayı, şimdi 1 ayda kazanamıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da sosyal mesafeli tekne turları başladı ancak Kaleiçi Yat Limanı'nda durgunluk devam ediyor. Geçen sene 1 günde kazandıkları parayı, şimdi 1 ayda kazanamadıklarını ifade eden Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizasyon sorumlusu Ekrem Turan, "Maalesef durum bu, ama yine de biz iş yerimizin açık olduğunu belirtiyoruz. İnsanları eğlenmeye de ihtiyacı var" dedi.

Antalya için önemli bir marina olan Kaleiçi Yat Limanı, her yıl yerli ve yabancı milyonlarca vatandaşı ağırlıyor. Korona virüs sebebiyle yaklaşık 3 aydır Kaleiçi'nden denize açılmayan günübirlik tekneler, 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine girdi ve belirtilen tedbirler doğrultusunda faaliyete başladı. Kaleiçi'nden tekne turuyla denize açılmak isteyen vatandaşlar için tüm önlemler alındı. Önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, ardından dezenfektanlarını kullanarak teknelere alınıyor. Teknelerde bulaşı engellemek için ise masaların arasına yaklaşık 3 metre mesafe konuldu.

"Kapasite düşürüldü"

Akdeniz Yelkenli ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi organizasyon sorumlusu Ekrem Turan, teknelerde alınan önlemleri anlattı. Müşterilerin tura çıkmadan önce ateşlerinin ölçüldüğünü kaydeden Turan, maskesi olmayan vatandaşlara ise ücretsiz maske verdiklerini söyledi. 100 kişilik tekneyi yarı kapasiteye indirdik. Örneğin bir teknenin kapasitesi 30'sa, biz bunu 15'e düşürdük. Müşterileri aileler olarak ayrı ayrı oturtuyoruz. Örneğin 4 kişilik bir aileyi ayırıyoruz ve 2-3 metre ilerisine de başka bir aile oturtuyoruz. Eskisi gibi yan yana oturtmuyoruz. Bu şekilde sosyal mesafeyi koruyoruz" dedi.

"İşlerimiz düşük"

İşlerinin oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Turan, "Geçen sene bu zamanda 1 günde kazandığımı parayı şimdi 1 ayda ykazanamıyoruz. Maalesef durumlar bu kadar düşük. Ama yine de biz iş yerimizin açık olduğunu belirtiyoruz. İnsanları eğlenmeye de ihtiyacı var. O yüzden bizler iş yerlerimizi açık tutuyoruz" diye konuştu.

"Kaleiçi'ndeki bazı yollar kapatıldı, işlerimiz yüzde 80 düştü"

20 Haziran Cuma günü Kaleiçi'ne giden bazı yolların ve inmek için kullanılan asansörün kapatıldığını belirten Ekrem Turan, "Tophane çay parkından Kaleiçi'ne inmek için kullanılan merdiven kapandı. Asansör de kapalı. Özellikle yaşlılar bu sebeple Kaleiçi'ne gelemiyor. Saat Kulesi'nde kontrollü giriş var. Pandemi sürecinde de yüzde 90 işlerimiz düşmüştü, şimdi iyice düştü. Ebette vatandaşlar kontrollü girsin ama en azından asansör açılırsa biraz faydası olabilir" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte Bursa'dan Antalya'ya tatile gelen Dilek Soylu, "Bende fırsat bulursam yat turu yapmak isterim. Yat turunda insanlarla mesafeyi koruduğumuz sürece tehlike olacağını düşünmüyorum" dedi.

Ekrem Turan, Antalya, Akdeniz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kaleiçi Yat Limanı eski günlerine dönmeyi bekliyor - Son Dakika

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