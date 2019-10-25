Son Dakika Haberleri: Kalekim, 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne sponsor oldu
Son Dakika Güncel Kalekim, 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne sponsor oldu

Kalekim, 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne sponsor oldu

6 dakika önce

Kalekim, Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne "Yenilikçi Ürün Sponsoru" oldu.

Kalekim, 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne sponsor oldu, System.String[]

Kalekim, Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne "Yenilikçi Ürün Sponsoru" oldu.

Kalekim açıklamasına göre, şirket, üyesi olduğu Türkiye İMSAD tarafından 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nin "Yenilikçi Ürün Sponsoru" oldu.


Açıklamada paylaşılan 2018 rakamlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi, 85 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne sahipken, dış pazarda ise 21,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayi, otomotiv ve hazır giyimden sonra en çok ihracat yapan 3'üncü sektör oldu.


İş, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sektörün her kesiminden 500'ü aşkın katılımcı buluşacak. 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nde, ihracat hacmindeki ivmenin sürekliliği için yapılması gerekenler, mevcut pazarların dışındaki bölgelere de ulaşma konuları ele alınacak.


Zirvede "buildingSMART Türkiye" buluşması


Ayrıca zirvede eş zamanlı olarak "Rekabetin Sayısal Hali" başlıklı "buildingSMART Türkiye" buluşması gerçekleşecek. Her biri alanında uzman yabancı konuşmacılar, "openBIM; Hareket, Zihniyet ve Teknoloji", "openBIM Eğitiminde Global Kriter: bSI Sertifikası", "İnşaat Endüstrisinin Amazon Dönemi" başlıklı özel sunumlarını katılımcılarla paylaşacak.


Konferansla ilgili daha fazla bilgiye "www.insaatzirve.com" adresinden ulaşılabiliniyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:44 Kaynak: AA
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