Kalekim'e üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülü

Kalekim, Kincentric Best Employers 2019 araştırmasında üçüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşyeri" ödülüne layık görüldü.

Kalekim'in açıklamasına göre, şirket, çalışanlarının yönetime katılımı noktasında ortaya koyduğu anlayış ve sahip olduğu yüksek çalışan memnuniyetiyle ödülleri almaya devam ediyor.

Kalekim, son olarak, 20 yıldan beri 78 farklı ülkede çalışanlar üzerinden iş yeri mükemmelliğini ölçümleyen dünyanın önemli insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric'in Türkiye'nin en iyi iş yerlerini belirlediği araştırmasında ödüle değer bulundu.

Kincentric Best Employers programı kapsamında gerçekleştirilen araştırmada çalışanlar, "yüksek bağlılık", "çeviklik", "bağlık kılan liderlik" ve "yetenek odağı" başlıkları üzerinden şirketlerini değerlendirdi.

Türkiye'den 50 farklı sektörden yaklaşık 200 şirketin değerlendirmeye alındığı araştırmada, en iyi çalışan deneyimi ve iş yeri ortamını sağlayan 32 şirket, çalışanları tarafından "Kincentric Best Employer-En İyi İşyeri" ödülüne layık görüldü. 2006'dan bu yana Türkiye'de gerçekleştirilen araştırmada Kalekim, üçüncü kez Türkiye'nin "En İyi İşyeri" seçilerek, önemli bir başarıya imza attı.

"Yapı kimyasalları sektörü denilince akla Kalekim geliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Türkiye'de yapı kimyasalları denilince akla Kalekimin geldiğini, sektörün jenerik markasını oluşturmanın yanı sıra başarılarıyla da lider ve model konumunda olduklarını bildirdi.

Aldıkları ödüllerin sektördeki öncü rolün göstergesi olduğunu kaydeden Karaoğlu, "Yapı kimyasallarının jenerik markası olmanın gücüyle, üçüncü kez 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' seçildik. Emeklerimizin bu denli önemli ödüllerle takdir görmesi gururumuz." ifadelerini kullandı.

Karaoğlu, dünyanın alanındaki en önemli firmalarından bir tanesi tarafından üçüncü kez bu ödüle layık görülmenin kendilerini daima "daha iyisi" için motive ettiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugüne kadar çalışanlarımızın bireysel gelişimini destekleyerek, onların sahip oldukları potansiyeli, yetenekleri keşfetmelerinin önünü açmaya çalıştık. Yaptığımız yönetimsel yeniliklerle çalışanlarımızın tüm faaliyetlerimize daha aktif katılımını sağladık. Kalekim çatısı altında onlarla büyük ve mutlu bir aile oluşturduk. Bu birliktelik ve dayanışma da bize başarıyı getiriyor. Dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde çalışanlarımızın düşünceleriyle ortaya çıkan bu ödül bizim açımızdan oldukça kıymetli."

"Yenilikçi ürünlerle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz"

Kalekim Genel Müdürü Karaoğlu, Türkiye'deki her iki yapıdan birinde kendi ürünlerinin kullanıldığını kaydederek, üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgede birinci sırada bulunduklarını bildirdi.

Güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini 80 ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturduklarını aktaran Karaoğlu, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşam alanlarını güzelleştiren yenilikçi ürünlerimizle sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.