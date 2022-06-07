Kalekim Genel Müdürü Karaoğlu: Yılın İlk Çeyreğinde Net Karımızı Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre, Yüzde 194 Artırdık

Yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kalekim'in halka arzının birinci yılı hakkında bilgi veren Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, "Halka arz programımızı tamamladığımız 2021 yılının mayıs ayından bu yana, her çeyrekte başarımızı biraz daha ileriye taşıdık. Geçen yılı, pazarın da üstünde büyüme rakamı ile tamamladıktan sonra yeni yıla da aynı şekilde güçlü bir giriş yaptık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de net karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırarak, 24,1 milyon TL'den 70,8 milyon TL'ye çıkardık" dedi.

Kalekim, halk arzının birinci yıl sonuçlarını bir basın toplantısıyla paylaştı. Kale Holding CFO'su Haluk Alperat ve Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu'nun katıldığı 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda; şirketin geçen yılki performansı, hayata geçirilen yatırımlar, bu yatırımların ciroya yaptığı katkı, 2022 yılının ilk çeyreğinde elde edilen başarı ile önümüzdeki döneme ilişkin hedef ve beklentileri hakkında bilgi verildi.

Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, şirketin 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karını bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırdığı bilgisini verdi. Karaoğlu şunları söyledi:

"YENİ YILA DA GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTIK: Halka arz programımızı tamamladığımız 2021 yılının mayıs ayından bu yana, her çeyrekte başarımızı biraz daha ileriye taşıdık. Geçen yılı, pazarın da üstünde büyüme rakamı ile tamamladıktan sonra yeni yıla da aynı şekilde güçlü bir giriş yaptık. 2022 yılının ilk çeyreğinde de net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırarak, 24,1 milyon TL'den 70,8 milyon TL'ye çıkardık. Brüt kar marjımızı 300 baz puan iyileştirirken, yılın ilk üç ayındaki net satışlarımızı da yüzde 111 oranında artırarak, 302,4 milyon TL'ye çıkardık.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU HAMLELERLE SÜRECİN ETKİLERİNİ MİNİMUMA İNDİRDİK: Dünya ham madde ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılarla boğuşurken, önceden aldığımız tedbirler ve doğru zamanda yaptığımız doğru hamleler ile sürecin etkilerini minimuma indirdik. Özellikle tedarikçilerimiz ile kurmuş olduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde tedarik zincirini aksatmadan, ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaştırmayı başardık. Bu olağanüstü süreçteki çabamızın meyvelerini ise, 2021 yılının sonunda ulaştığımız rakamlarla aldık. 2021 yılı, Kalekim için hem satış hem de pazar payımızı artırdığımız; genel anlamda hedeflerimizin üstünde başarıya ulaştığımız bir yıl oldu. Halka arz programımızı gerçekleştirdiğimiz Mayıs 2021'den bu yana her çeyrekte başarımızı bir adım daha ileri taşıyarak, istikrarlı büyümemizi sürdürdük.

2021'DEKİ ULAŞTIĞIMIZ BAŞARIYI 2022'DE BÜYÜTEREK SÜRDÜRÜYORUZ: Kalekim olarak, 2021 yılını tüm ürün gruplarımızda hedeflerimizin üstünde bir başarıyla tamamladık. 2020 yılında yaklaşık 84 milyon TL olan net karımızı, 2021 yılında yüzde 158,5 oranında artırarak, toplamda 213,2 milyon TL'ye yükselttik. Bu süreçte yurt içi satışlarımızı yüzde 43,8, yurt dışı satışlarımızı da yüzde 78 oranında artırdık. Böylece inşaat sektörünün küçüldüğü bir yılda hem yerelde hem de globalde büyüyerek, önemli bir başarıya imza attık. Yurt dışında satışlarımızı en çok artırdığımız ülkelerin başında ise, Irak ve Fransa geldi. Özellikle ihracatımızda yüzde 60 oranla en büyük payı oluşturan Irak gerek barındırdığı potansiyel gerekse de ülkemize yakınlığı nedeniyle bizim stratejik öneme sahip pazarlarımızın başında geliyor.

YURT DIŞI SATIŞLARIMIZI YÜZDE 190 ORANINDA ARTIRDIK: 2021'in ardından, yeni yılda da yakaladığımız başarıyı istikrarlı bir şekilde devam ettirdik. 2022 yılının ilk çeyreğinde net dönem karımızı, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 194 oranında artırdık. Bu artışla birlikte 2021'in ilk çeyreğinde 24,1 milyon TL olan net dönem karımızı, yeni yılın aynı döneminde 70,8 milyon TL'ye çıkarttık. Brüt kar marjımızı da 300 baz puan iyileştirerek, yüzde 37,3'ten yüzde 40,3'e yükselttik. Yine bu dönemde yüzde 23,1 olarak gerçekleşen FAVÖK marjımızdaki iyileşme ise 580 baz puan oldu. Yılın ilk üç ayındaki net satışlarımız yüzde 111'lik artışla 302,4 milyon TL'ye ulaştı. Yurt içi satışlarımızı bir önceki yıla göre yüzde 80, yurt dışı satışlarımızı ise yüzde 190 oranında artırarak, başarılı grafiğimizi yeni yılda da devam ettirdik."

Daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratma hedefiyle emin adımlarla yola devam ettiklerini belirten Kale Holding CFO'su Haluk Alperat da şunları söyledi:

"LYKSOR KİMYA AŞ'NİN DE YÜZDE 75'Nİ SATIN ALDIK: Mardin'deki fabrikamıza yaptığımız 23 milyon TL'lik ek yatırımın ardından yine sektörün güçlü firması Lyksor Kimya AŞ'nin de yüzde 75'lik kısmını 140,6 milyon TL'ye satın aldık. Yaptığımız yatırımlar ve iyileştirmeler sayesinde inşaat sektörünün yüzde 0,9 oranında küçüldüğü 2021 yılında, net karımızı bir önceki yıla göre yüzde 158,5 oranında artırdık. 2022'nin başında yaptığımız Lyksor Kimya yatırımızın 2022 yılında ciromuza 325 -350 milyon TL arasında katkı yapmasını bekliyoruz.

KALEKİM, 2021 YILINI, HEDEFLERİNİN ÜSTÜNDE BİR BAŞARIYLA TAMAMLADI: Kale Grubu'nun iştiraklerinden Kalekim AŞ pandemi, enerji krizi ve tedarik sorunlarının gölgesinde geçen 2021 yılını, hedeflerinin üstünde bir başarı ile tamamladı. Yaptığı yeni yatırım ve yeni geliştirmelerle istikralı büyümesini 2022 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdü.

DENGELERİN DEĞİŞECEĞİ ZORLU SÜRECİ EN AZ KAYIPLA AŞMAYI TEMENNİ EDİYORUZ: Zor bir yılı geride bıraktık. İş dünyası olarak beklentimiz, pandemiyle mücadelede elde edilen başarının ardından 2022'nin daha güzel geçeceği yönündeydi. Ancak bir krizden kurtulduk derken, yeni yılda kendimizi yeni bir krizin içerisinde bulduk. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, hepimiz için zorlu bir yılın habercisi oldu. Dünya ticaret ve tedarik dengelerini değiştiren bu savaşın yaratacağı değişimleri iyi yönetmek önümüzdeki süreçte hepimiz için büyük önem arz ediyor. Ekonomide kartların yeniden dağıtılacağı, dengelerin değişeceği bu zorlu süreci sektör ve ülke olarak, en az kayıpla aşmayı temenni ediyoruz.

MARDİN VE LYKSOR YATIRIMLARI İLE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİK: Pandemi, 2021 yılında da pek çok sektörde enerji, üretim, ham madde ve tedarik alanlarında önemli krizlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle ülkemizde kurdaki dalgalanmanın da eklenmesiyle maliyetlerde çok önemli artışlar yaşandı. İnşaat malzemeleri özelinde baktığımızda TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, inşaat maliyet endeksi 2022 yılı mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 9,58 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 101,57 arttı. Bu maliyet artışının yanında, yüksek faiz oranları ve düşen alım gücüyle birlikte yurt içindeki inşaat sektörü de olumsuz etkilendi. 2021 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 11'lik büyümesine karşın, inşaat sektörü yılı 0,9'lük bir küçülmeyle tamamladı. Bununla birlikte yurt içinde durgun giden pazarda son açıklanan Konut Finansman Paketi'nin önemli bir hareketlilik getirmesini bekliyoruz. Bu da inşaat malzemeleri sektörüne de olumlu yansıyacaktır.

AFRİKA İLE ORTA VE DOĞU AVRUPA'YA YÖNELİK YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYOR: Kalekim olarak, bu zorlu süreci aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde bugüne kadar başarıyla yönettik. Daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim yaratma hedefimiz doğrultusunda, bizim için önemli bir adım olan halk arz programımızı Mayıs 2021'de başarıyla gerçekleştirdik. Attığımız bu adımın devamında ise, hızlı bir yatırım sürecine girdik. İlk olarak, yurt dışı yatırımlarımızın ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi için Mardin'deki fabrikamıza 23 milyon TL'lik ek hat yatırımı yaptık. Bizim için önemli bir ihracat pazarı olan Irak ve yine hedef bölge konumundaki Orta Doğu pazarına yakınlığı nedeniyle bu yatırıma büyük önem veriyoruz. Bunun yanında yurt dışı yatırımlarımız kapsamında Afrika ile Orta ve Doğu Avrupa'ya yönelik yatırım ve iş birliği çalışmalarımıza devam ediyor.

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YENİ YATIRIM VE İŞ BİRLİKLERİNE DAİR ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK: 2021'deki yatırımların ardından, 2022 yılına da yine önemli bir satın alma yatırımı ile başladık. Yurt içi pazarına yönelik hedeflerimiz doğrultusunda, Lyksor Kimya AŞ.'nin yüzde 75'lik kısmını, 140,6 milyon TL karşılığında satın aldık. Yapı kimyasalları ve beton teknolojileri alanında faaliyet gösteren Lyksor Kimya AŞ.'nin 2022 yılında ciromuza 325 -350 milyon TL arasında katkı yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım ve iş birliklerine dair çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz yaptığımız, bu yeni yatırımlarla hem ürün gamımızı çeşitlendirmek hem de üretim ve etki alanımızı daha da genişletmek.

NET KARIMIZI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 158,5 ORANINDA ARTIRMAYI BAŞARDIK: Yaptığımız tüm bu yatırım ve iş birliği çalışmalarımız sayesinde ise, inşaat sektörünün yüzde 0,9 oranında küçüldüğü 2021 yılında Kalekim olarak, net karımızı bir önceki yıla göre yüzde 158,5 oranında artırmayı başardık. Bu zorlu süreçte, ulaştığımız bu rakamları önemli bir başarı olarak görüyoruz.

ÇALIŞANLARIMIZIN ZAM DÖNEMLERİNİ İKİYE ÇIKARDIK: Bu başarıyı çalışanlarımızla elde ettik. Enflasyon karşısında çalışanlarımızın alım gücünde bir daralma olduğunu gördük. Onların zorda kalmaması için yılda bir kere olan zam dönemini iki kereye çıkardık. Yani ocak ve temmuz olmak üzere çalışanlarımıza zam vermiş olacağız. Zam oranımız enflasyon artışını karşılayacak oranda oldu."