Kalekim, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı - Son Dakika

Kalekim, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı

17.03.2021 14:23
Kalekim, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı, System.String[]

Kale Grubu şirketlerinden ve Türkiye yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Kale Grubu şirketlerinden ve Türkiye yapı kimyasalları sektöründe faaliyet gösteren Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz süreci için Ak Yatırım yetkilendirildi.

SPK'ya iletilen taslak izahname şirketin www.kalekim.com ve Ak Yatırım'ın www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayımlandı.

Kalekim, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK'ya başvuruda bulundu.

1973 yılında Kale Grubu bünyesinde seramik yapıştırıcıları ve derz dolguları üretimi ile faaliyetine başlayan Kalekim, bugün inşaat sektöründe kullanılan ısı ve su yalıtımı ürünlerinden dekoratif sıva ve boyaya, zemin çözümlerinden her türlü yapı kimyasalını da kapsayan geniş bir yelpazede üretim yapıyor.

İnovatif, çevreci ve sürdürülebilir ürünleri ile yapı kimyasalları sektörüne öncülük ederek jenerik markaya dönüşen Kalekim, Türkiye'nin 7 ilinde ( İstanbul, Balıkesir, Yozgat, Isparta, Mersin, Erzurum ve Mardin) ve Arnavutluk'un başkenti Tiran'da kurulu olan toplam 9 fabrikasında üretim yapıyor.

Bugün üretim ve satış kapasitesinde hem Türkiye'de hem de bölgede birinci sırada yer alan Kalekim, sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla 80'i aşkın ülkede ürünlerini tüketici ve profesyonellerle buluşturuyor.

"Daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışacağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Yarım asra yaklaşan bilgi, birikim ve tecrübemiz ile faaliyet gösterdiğimiz alanlarda Türkiye'nin küresel pazara da açılan çok önemli markalarından biriyiz. Liderlik ettiğimiz yapı kimyasalları sektöründe, her türlü yapı kimyasalını kapsayan geniş bir yelpazedeki ürünlerimizi sadece yurtiçinde değil, aynı zamanda sahip olduğumuz güçlü dağıtım ağıyla 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturuyoruz.

İnsana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan bir şirket olarak, kurulduğumuz günden bu yana daima kaliteli, en iyi, en yenilikçi çözümlerimiz ile müşterilerimize, topluma ve bizimle çalışan herkese değer katmaya çalışıyoruz. Şimdi de halka arz başvurumuzla birlikte, 50 yıla yaklaşan birikimin sonucu ulaştığımız bu değeri yatırımcılarla paylaşmak için yola çıkıyoruz. Kimyamızdaki liderlik vizyonunu yatırımcılarımızın gücü ile birleştirerek, hem ulusal hem de uluslararası alanda daha büyük, daha güçlü bir Kalekim için hep birlikte çalışacağız."

Sermaye Piyasası Kurulu, Seramik, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalekim, halka arz için SPK'ya başvuru yaptı - Son Dakika Ekonomi


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