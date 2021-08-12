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Kalekim'in ilk altı aylık net dönem karı yaklaşık 52 milyon liraya ulaştı - Son Dakika

Kalekim'in ilk altı aylık net dönem karı yaklaşık 52 milyon liraya ulaştı

12.08.2021 12:20
Kalekim'in ilk altı aylık net dönem karı yaklaşık 52 milyon liraya ulaştı, System.String[]

Kalekim'in 2020 yılı ilk yarısında 17,4 milyon lira olan net dönem karı, 2021 yılı ilk 6 ayında 51,7 milyon olarak gerçekleşti.

Kalekim'in 2020 yılı ilk yarısında 17,4 milyon lira olan net dönem karı, 2021 yılı ilk 6 ayında 51,7 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye Yapı kimyasalları sektörünün önde gelen firmalarından Kalekim, 2021 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı.

Yaşanan maliyet artışlarına rağmen tüm ürün gruplarında satışlarını artıran Kalekim'in, yılın ilk altı aylık dönemindeki net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 297,4'lük bir artış gösterdi. Kalekim'in 2020 yılı ilk yarısında 17,4 milyon lira olan net dönem karı, 2021 yılı ilk 6 ayında 51,7 milyon olarak gerçekleşti. Kalekim bu dönemde, yurt içi satışlarını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,3, yurt dışı satışlarını ise yüzde 78,1 artırarak, önemli bir başarıya imza attı.

"Yakaladığımız finansal başarının gururunu yaşıyoruz"

KAP bildiriminin ardından Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Kalekim Mali İşler Müdürü Özgün Özmen, yatırımcı ve analistlerin katılımıyla düzenlenen çevrim içi toplantıda yatırımcılarla bir araya gelerek, şirketin yılın ilk altı aylık dönem performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada toplantıda yaptığı değerlendirmelere yer verilen Kale Holding Finans Direktörü (CFO) Haluk Alperat, şunları kaydetti:

"Kalekim, sektörünün lideri ve ülkemizin bu alandaki çok önemli bir değeri konumunda bulunuyor. Bu değer hem ulusal hem de uluslararası pazarda başarısının üstüne her gün yenilerini ekleyerek, büyüme ve güçlenmeye devam ediyor. 2021 yılının ilk döneminde ulaştığımız finansal rakamlar da bunu açıkça ortaya koyuyor. Sektörüne liderlik eden, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da ürünlerini 80'e yakın ülkede, tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, yılın ilk altı ayındaki net dönem karını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 300'e yakın artırarak, yaklaşık 51,7 milyon TL'ye ulaştırdı. Pandemi nedeniyle içerisinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ulaşılan bu rakamlar, sektörümüz için çok önemli bir başarı. Bizler de yakaladığımız bu finansal başarının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz."

Kalekim olarak, her zaman daha büyük hedefler için çalıştıklarını vurgulayan Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu da şunları ifadeleri kullandı:

"Bu konuda kendimize inanıyor ve Kalekim'in potansiyeline güveniyoruz. Pandemi ve tedarik zincirindeki kopmalar sebebiyle yaşanan maliyet artışlarına rağmen yılın ilk döneminde, tüm ürün gruplarımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre satışlarımızı ciddi oranda artırmayı başardık. Yurt içi satışlarında, seramik uygulamaları ürün grubunda yüzde 63,5, boya ve sıva ürün gruplarında yüzde 34,4, su yalıtımı ürünlerinde yüzde 53,1 ve diğer ürünlerde de yüzde 62,3 olmak üzere toplamda yüzde 58,3'lük bir artış elde ettik. Bunun yanında yurt dışı satışlarımızda da bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 78,1'lik bir artış yakaladık. Yurt dışı pazarlarımız arasında ilk sırada bulunan Irak'a olan ihracatımızı yüzde 118, ikinci sıradaki Fransa'ya ise yüzde 137 oranında artırdık. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız da sürüyor. Son olarak, Mardin Konsantre Yatırımı ile yurt dışı satışlarını desteklemek üzere bir adım attık. Cezayir'deki, Sarl Ha Building bağlı ortaklığının devlet kredi desteği onaylandı. Bugün, dünden daha güçlü bir şekilde, büyük hedeflere doğru yürümeye devam ediyoruz."

Yatırımcı, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalekim'in ilk altı aylık net dönem karı yaklaşık 52 milyon liraya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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