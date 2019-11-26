Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı

Kalekim'in yeni ürünleri, bu yıl 60'ıncısı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nda (Batimat) görücüye çıktı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, Kalekim, Batimat'ta, en yeni ürünleriyle yer aldı.

Teknik yapıştırıcılar, endüstriyel zemin, ısı ve su yalıtımı ürünleri, iç ve dış cephe boyaları, dekoratif kaplamalar ile hazır renkli sıvalardan oluşan Kalekim'in yeni ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ve tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Üretim ve satış gücüyle uluslararası pazarın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kalekim, kurulduğu günden beri sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Kalekim, Batimat 2019'da Fransa hükümeti tarafından yapı malzemeleri ve sistemlerinde araştırma yapmak ve teknik onay vermek için kurulmuş olan CSTB tarafından belgelendirilmiş ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Yapı malzemelerinin performanslarını Fransız standartlarına göre test ederek uygunluğu belirleyen ve Türkiye'de ilk kez Kalekim tarafından seramik yapıştırıcıları ve ısı yalıtım sistemleri için alınan CSTB belgesinin yapı malzemesi üreticileri için ayrı bir önemi bulunuyor.

İnşaat sektörünün karar verici ve proje yöneticilerinin mevcut ve gelecekteki binalar için ürün ve hizmet çözümleri aramak üzere bir araya geldiği Batimat 2019'da, Kalekim'in sıradanlıktan uzaklaşmak isteyenlere özel, dekoratif ürün gamı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Zengin doku ve renk seçenekleri ile tasarımcılara ilham veren Artcrete, Stucco ve Betonart ile yaşam alanlarına farklılık kazandıran Kalekim, fuar süresince birbirinden farklı ve yaratıcı uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

"Bayrağımızı en uzak coğrafyalara taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Kalekim'i uluslararası pazarlara taşıma gayretinde olduklarını ve bu hedef doğrultusunda özellikle Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgede birinci sırada yer alıyoruz. Bugün dünyanın pek çok yerindeki güçlü dağıtım ağımızla, ihracatımızın yüzde 6'sını AB ülkelerine, yüzde 35'ini Orta Doğu'ya, geri kalanını ise tüm dünyaya gerçekleştiriyoruz."

Karaoğlu, lider marka olmanın verdiği sorumlulukla uluslararası arenada mücadele ettiklerini vurgulayarak, "80'den fazla ülkeye yaptığımız ihracat ve üretim yatırımlarımızla bayrağımızı en uzak coğrafyalara taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.