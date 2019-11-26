Son Dakika Haberleri: Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı
Son Dakika Ekonomi Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi

Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı

6 saat önce

Kalekim'in yeni ürünleri, bu yıl 60'ıncısı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nda (Batimat) görücüye çıktı.

Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı, System.String[]

Kalekim'in yeni ürünleri, bu yıl 60'ıncısı Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük yapı fuarları arasında yer alan Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nda (Batimat) görücüye çıktı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, Kalekim, Batimat'ta, en yeni ürünleriyle yer aldı.

Teknik yapıştırıcılar, endüstriyel zemin, ısı ve su yalıtımı ürünleri, iç ve dış cephe boyaları, dekoratif kaplamalar ile hazır renkli sıvalardan oluşan Kalekim'in yeni ürünleri, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel ve tüketicilerden yoğun ilgi gördü. Üretim ve satış gücüyle uluslararası pazarın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kalekim, kurulduğu günden beri sektöre öncülük etmeye devam ediyor.

Kalekim, Batimat 2019'da Fransa hükümeti tarafından yapı malzemeleri ve sistemlerinde araştırma yapmak ve teknik onay vermek için kurulmuş olan CSTB tarafından belgelendirilmiş ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Yapı malzemelerinin performanslarını Fransız standartlarına göre test ederek uygunluğu belirleyen ve Türkiye'de ilk kez Kalekim tarafından seramik yapıştırıcıları ve ısı yalıtım sistemleri için alınan CSTB belgesinin yapı malzemesi üreticileri için ayrı bir önemi bulunuyor.

İnşaat sektörünün karar verici ve proje yöneticilerinin mevcut ve gelecekteki binalar için ürün ve hizmet çözümleri aramak üzere bir araya geldiği Batimat 2019'da, Kalekim'in sıradanlıktan uzaklaşmak isteyenlere özel, dekoratif ürün gamı da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Zengin doku ve renk seçenekleri ile tasarımcılara ilham veren Artcrete, Stucco ve Betonart ile yaşam alanlarına farklılık kazandıran Kalekim, fuar süresince birbirinden farklı ve yaratıcı uygulamaları katılımcılarla paylaştı.

"Bayrağımızı en uzak coğrafyalara taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu, Kalekim'i uluslararası pazarlara taşıma gayretinde olduklarını ve bu hedef doğrultusunda özellikle Balkanlar ve Afrika'da farklı açılımlara ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı pazarlarda yerinde üretime yönelerek küresel bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye ve bölgede birinci sırada yer alıyoruz. Bugün dünyanın pek çok yerindeki güçlü dağıtım ağımızla, ihracatımızın yüzde 6'sını AB ülkelerine, yüzde 35'ini Orta Doğu'ya, geri kalanını ise tüm dünyaya gerçekleştiriyoruz."

Karaoğlu, lider marka olmanın verdiği sorumlulukla uluslararası arenada mücadele ettiklerini vurgulayarak, "80'den fazla ülkeye yaptığımız ihracat ve üretim yatırımlarımızla bayrağımızı en uzak coğrafyalara taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa, Paris, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem: Çok sayıda bina yıkıldı, ölü ve yaralılar var
Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü Rusya üçüncü parti S-400'leri 2020'de teslim edecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:57:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalekim'in yeni ürünleri Paris Batimat Fuarı'nda görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]