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Kalekim, yeni markası "Visuelle"yi tanıttı - Son Dakika

Kalekim, yeni markası "Visuelle"yi tanıttı

16.09.2021 13:08
Kalekim, yeni markası

Kalekim, duvar tasarımı ve dekoratif kaplama alanındaki yeni markası Visuelle'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kalekim, duvar tasarımı ve dekoratif kaplama alanındaki yeni markası Visuelle'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, yeni markanın tanıtımı için düzenlenen toplantıya, Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ve Kalekim Pazarlama Direktörü Tuba Özdemir'in yanı sıra dekorasyon ve mimarlık dünyasının temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalekim Genel Müdürü Karaoğlu, kuruldukları günden bu yana ortaya koydukları başarılı ürün ve hizmetlerle Türkiye'de örnek bir şirket konumunda olduklarını belirtti.

Yapı kimyasallarının her dalında üretim yapan bir marka olduklarını kaydeden Karaoğlu, "Üretim teknolojisine ve Ar-Ge faaliyetlerine yaptığımız önemli yatırımlar, yarım asra yaklaşan bilgi, birikim ve tecrübemizle ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Sadece ürün gamını tamamlayıcı değil, Türkiye'de ilk olabilecek ürünlerin geliştirilmesini Kalekim Ar-Ge'nin önemli bir stratejisi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaoğlu, Visuelle'nin yeni bir marka olmasına karşılık aslında 53 yıllık bir deneyimin adı olduğunu vurgulayarak, "Visuelle, Kalekim'in ve Kaleterasit'in boya sektöründeki tüm deneyimini, güvenilirliğini taşıyor." ifadesini kullandı.

"Sadece yeni markalar değil aynı zamanda yeni iş modelleri yaratıyoruz"

Kalekim Pazarlama Direktörü Tuba Özdemir de Visuelle markasıyla aktif oldukları yurtiçi ve yurt dışı pazarlarda, dekoratif ürünler ve tasarımlarıyla söz sahibi olabilecekleri dekoratif boya ve sıva uygulama projesini hayata geçirdiklerini belirtti..

Visuelle'nin genlerini taşıdığı Kaleterasit'in yapı sektöründe hazır renkli sıvaya ismini veren çok güçlü bir marka olduğunu kaydeden Özdemir, şu açıklamalarda bulundu:

"2018'de uzun çalışmalar ve araştırmalar sonucunda, boya sektöründe yepyeni bir adım attık ve tüm boya ürünlerimizi Bi'Boya markasıyla üretmeye başladık. Visuelle de tıpkı Bi'Boya gibi kendi iş modelini oluşturuyor. Müşterilerimize mimari ve işçilik hizmeti de sunacağımız bu çalışma sisteminde, talebe istinaden yapılacak keşifle iş akışı başlayacak. Mimar hizmetler ekibimiz liderliğinde, uzmanlarımızın müşterilerimizin mekanlarına uygun önerilerinin ya da beğendiği dokuların uygulanmasıyla anahtar teslim duvar tasarımı gerçekleştireceğiz."

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kalekim, yeni markası 'Visuelle'yi tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kalekim, yeni markası "Visuelle"yi tanıttı - Son Dakika
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