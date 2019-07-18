Son Dakika Haberleri: Kalekol inşaatı HDP'li belediyeye takıldı
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Kalekol inşaatı HDP'li belediyeye takıldı

3 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine sunulmak üzere özel bir firma tarafından yapımı süren kalekol inşaatına elektrik bağlantısı için yapılmak istenen kazı çalışmaları, HDP'li belediyenin izinine takıldı.

Kalekol inşaatı HDP'li belediyeye takıldı, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetine sunulmak üzere özel bir firma tarafından yapımı süren kalekol inşaatına elektrik bağlantısı için yapılmak istenen kazı çalışmaları, HDP'li belediyenin izinine takıldı.

Bölgede huzur ve güvenliği sağlayacak güvenlik güçlerinin hizmetine sunulacak kalekolun elektrik bağlantısı için kazı yapmak isteyen ve bunun için belediyeden izin talebinde bulunan firmaya izin verilmiyor. İş teslim süresine yetiştirebilmek için belediyeye dilekçe yazmalarına rağmen cevap almadıklarını belirten firma yetkilisi, "Çalışmakta olduğum şirketler Nusaybin ilçesinde yapımı devam eden 50 kişilik polis geçici güvenlik noktası inşaatı geçici kabul safhasına gelmiştir. Yapmakta olduğumuz geçici polis noktasına şehir elektrik hattından enerji bağlanması için yaklaşık bir ay önce gerekli kurumlara yazılı müracaatta bulundum. Fakat yetkili kurumlar hiçbir şekilde bize kazı izni vermedi. Bundan dolayı binaya enerji veremediğim için binayı polis teşkilatına teslim edemiyorum. Yazılı olarak müracaatta bulunduğum Nusaybin Belediyesi gerekli izinleri vermeyerek binaya enerji bağlanamamaktır. Kurumdan şikayetçiyim" dedi. - MARDİN
Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
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