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Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak - Son Dakika

Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak

13.12.2021 11:08
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet'i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde su tutmaya başlayan Kaleköy Gölet'i ile milli ekonomiye yıllık1 milyon 405 bin 174 TL gelirken sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bulunan Kaleköy Gölet'inde de gövde dolgusu tamamlanarak su tutulmaya başlandığını açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Yıldızeli Kaleköy Gölet' inde depolanacak olan su ile bin dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

BÖLGE İNSANINA EK GELİR SAĞLANACAK

Genel Müdür Yıldız "Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 23,50 metre ve 0,236 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Kaleköy Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır." dedi. Genel Müdür Kaya Yıldız tamamlanan projenin bölgede istihdama katkı sağlayacağını ve yapılacak sulu tarım sayesinde 2021 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 405 bin 174 TL gelir artışının sağlanması hedeflendiğini söyledi.

Proje kapsamında gölet ulaşım ve malzeme ulaşım yolları imalatları, dipsavak köndüvisi kazı ve betonarme imalatları, dolusavak kazı ve betonarme imalatları ile gövde dolgu imalatları tamamlanarak barajda su tutulmaya başlandı.

(Mert Taha Varol/ İHA)

Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak
Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Yıldızeli, Tarım, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göl su tutmaya başladı, ekonomiye milyonluk katkı sağlayacak - Son Dakika


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