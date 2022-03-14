SPOR Kalelioğlu: Hedefimiz UEFA kupasını almak, bunda kimsenin tereddüdü olmasın - Son Dakika

SPOR Kalelioğlu: Hedefimiz UEFA kupasını almak, bunda kimsenin tereddüdü olmasın

'Erteleme isteğinin tek sebebi fiziki şartlardı, başka sebebi yoktu'

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Özgür Kalelioğlu, Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Güzel bir antrenman sürecinden sonra beklediğimiz bir galibiyet aldık. Perşembe günü oynayacağız Barcelona maçı için güzel bir hazırlık maçı oldu. Eksiklerimizi görme şansımız oldu. Umarız perşembe günü güzel bir galibiyetle finale kalacağız. Hedefimiz UEFA kupasını almak. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın' dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 2-1 devirmeyi başardı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Özgür Kalelioğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Kalelioğlu, 'Beşiktaş Kulübü'ne, başkanına, yönetim kuruluna göstermiş oldukları ziyaretten ötürü teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırlamışlardı biz de onları güzel ağırladığımızı düşünüyoruz. Taraftarımıza büyük teşekkür borçluyuz. Kendilerinden ricamız bugüne kadar göstermiş oldukları desteği arttırarak devam ettirmeleri. Rize maçında başlayan muhteşem destekleriyle maçı aldık. Barcelona'da müthiş bir oyun sergiledik. Bugün çok güzel bir futbol oldu centilmence. Taraftarımız birinci dakikadan son dakikaya kadar muhteşem bir destek verdiler. Lütfen rica ediyoruz, ligin sonuna kadar ve UEFA kupasındaki perşembe günü oynayacağız çok önemli, tarihimizdeki belki de en önemli maçlardan bir tanesi olan Barcelona maçında da bu desteklerini bizden eksik etmesinler. Taraftarımız olmadan biz yarım oluruz. Futbolcularımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz bu desteği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyoruz. Lütfen bizi desteklerinden eksik etmesinler' diye konuştu.

'HEDEFİMİZ UEFA KUPASINI ALMAK'

Bekledikleri bir galibiyet olduğunun altını çizen Mustafa Özgür Kalelioğlu, 'Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra haklı bir talebimiz oldu; maalesef hava şartlarından ötürü takımız İstanbul'a uçamadı. Son dakikaya kadar bekledik. Akabinde hocamızın talebiyle İzmir'e uçmak zorunda kaldık. İzmir'e uçtuktan sonra antrenman sahalarını açan takımlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir antrenman sürecinden sonra beklediğimiz bir galibiyet aldık. Perşembe günü oynayacağız Barcelona maçı için güzel bir hazırlık maçı oldu. Eksiklerimizi görme şansımız oldu. Umarız perşembe günü güzel bir galibiyetle finale kalacağız. Galatasaray'ın kuruluş amacı olan yabancı kulüpleri yenme ilkesini devam ettireceğiz. Hedefimiz UEFA kupasını almak. Bunda kimsenin tereddüdü olmasın. Bugünkü oyun Perşembe günü oynanan oyun bunun göstergesidir. Defansif ve ofansif olarak takımın ne kadar güzel bir oyun ortaya çıkardığını gördük kendine güvenle. Herkese teşekkür ediyorum. Perşembe günü bir şölen havasında bir maç olacağını tahmin ediyoruz. Bütün localar VIP'ler, bütün koltuklar satışmış durumda. Herkesi maça davet ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'TEK SEBEBİ FİZİKİ ŞARTLARDI BAŞKA SEBEBİ YOKTU'

Erteleme talepleriyle ilgili de konuşan Kalelioğlu, 'Biz polemiklere girmek istemiyoruz. Polemik için de bu talebi yapmadık. Tek talebimiz Galatasaray'ın fiziki ve bu doğal şartlardan ötürü İstanbul'a gelememesiydi. Başka bir sebebi yoktu. Biz de bekledik son dakikaya kadar. Son dakikada ki hep beraber gördük dün bugün bile kar yağışı devam etti. Ama amaç burada iyi futbol oynayabilmek için elverişli antrenman ortamı yakalamaktı. Bu İstanbul'da mümkün değildi ve İzmir'e gittik. Beşiktaş'a bize katkılardın ötürü teşekkür ediyorum. Biz İzmir'e gitmesek İstanbul'da antrenman yapacaktık. Hocamıza, teknik ekibimize herkese teşekkür ediyorum. Çok baskı yaptılar biz antrenman yapmak istiyoruz, Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz diye. Biz polemik için değil tamamen Avrupa'da Türkiye'ye bir tane daha UEFA kupası kazandırmak için bu talebi yaptık' dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin stattan ayrılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise Kalelioğlu, 'Açıkçası Sayın Çebi'yi ben karşıladım. Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Başkanımızla beraber çok güzel bir sohbet ve çay kahve içtik. Beraber oturduk. Akabinde maç başladıktan sonra kendi localarımızda, protokolde seyrettik maçı. Benim bir bilgim yok Çebi'yle ilgili. Kendisiyle bu konuyu konuşmanızı tavsiye ediyorum' cevabını verdi.