Son Dakika Haberleri: Kalelioğlu'nun Kardeşi Toprağa Verildi

Kalelioğlu'nun Kardeşi Toprağa Verildi

18 dakika önce

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu'nun kardeşi Ersin Kalelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Kalelioğlu'nun Kardeşi Toprağa Verildi, System.String[]
Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu'nun kardeşi Ersin Kalelioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Zatürre teşhisiyle geçtiğimiz hafta Uşak'taki özel bir hastaneye kaldırılan ve dün yaşamını yitiren CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu'nun kardeşi iş adamı Ersin Kalelioğlu'nun cenazesi cenazesi Yücetepe Camisi'ne getirildi.

Kalelioğlu'nun cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şekerevleri Mezarlığı'nda defnedildi.


Cenazeye, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, siyasi partilerin temsilcileri ve yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:28 Kaynak: AA

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