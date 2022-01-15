Üye Girişi
"Kalemi vermezsen oksijeni keserim" tartışması sonrası bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi - Son Dakika

"Kalemi vermezsen oksijeni keserim" tartışması sonrası bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi

15.01.2022 18:10

İstanbul'da bir hastanede biyomedikal personeli Fatih K. ile hemşire Ekrem K. "kalemimi geri ver" tartışması bir hastanın ölümüyle sonuçlandı. İnada binen tartışmada hastaya giden oksijen vanasını kapatan Ekrem K., "Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim." açıklamalarında bulundu.

Davası açılan olay, 20 Şubat 2020'de Şişli'deki hastanede meydana geldi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde görev yapan biyomedikal personeli Fatih K., yoğun bakımda hemşire Ekrem K. ile karşılaştı. Bir süre sohbet eden ikiliden Ekrem K. elindeki evrakları imzalamak için Fatih K.'nin cebindeki kalemi aldı. Kalemi geri isteyen Fatih K. karşılık bulamayınca Ekrem K.'yi 'Kalemimi ver yoksa oksijen vanasını kapatırım' diye tehdit etti. Ekrem K. kalemi vermemekte ısrar etti. Bunun üzerine Fatih K. oksijen panosunu açarak yoğun bakıma oksijen veren vanayı kapattı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarmların çalması üzerine hemşire Ekrem K. yoğun bakımdaki hastaların yanına koştu. Bu sırada yoğun bakımda yatan Yusuf Sinan, oksijen yetersizliğinden ajite oldu. Sinan Ekrem K.'nin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"İŞ İNADA BİNDİ"

Olaydan sonra hastane yönetimi biyomedikal personeli Fatih K. hakkında idari soruşturma başlattı ve personelin hastaneyle olan ilişiğini kesti. Yapılan soruşturma kapsamında olaya tanıklık eden doktor ve yoğun bakımı çalışanların ifadeleri alındı. Olayla ilgili ifadesi alınan Fatih K.'nin de "Yoğun bakım ünitesinden başka bir hemşire tarafından çağırıldım. Akşam 16: 00 sıralarında üniteye geldim. Ekrem ile karşılaştık. Cebimdeki kalemi aldı. Gitti. Gel dedim. Beni dinlemedi. Ben de iş inada bindiği için oksijen vanasını kapatıyorum, gel' dedim. O anda aklıma o geldi. Kapattıktan sonra gel kendin aç dedim. Vanayı kapattıktan sonra hemen alarm çalmadı. Yaklaşık 1 dakika sonra alarm çaldı. Ben de olay yerinden ayrıldım. Yoğun bakım ünitesindeki hoca bana kızdı. Yapmamam gereken bir şeydi. Çok üzgünüm. Yaptığım şeyin hiçbir açıklaması yok" dediği öğrenildi. Hastane, Fatih K.'nin ifadesinin ardından olayı adli boyuta taşıdı. Soruşturmanın ardından şüpheli Fatih K. hakkında "Taksirle ölüme sebep olmak' suçundan dava açıldı.

"HABERLERDEN ÖĞRENDİK"

Olayın ardından hayatını kaybeden Yusuf Sanin'in ağabeyi Ayhan Sanin, "Abim soğuk algınlığı yüzünden hastaneye yattı. Yürüyerek gittiği hastanede bir gün normal odada kaldı fakat sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kendini toparladı fakat orada kalmaya devam etti. Sonra tekrar entübe oldu, tekrar kriz geçirdi. Yine düzeldi ama 4-5 saat sonra abimin vefat ettiğini öğrendik. Biz sadece abimin kriz geçirdiğinden haberdardık. Haberlerden sonra öğrendik. Eşi geçen sene öğrenmiş, dava açmış biz de o davanın takipçisi ve destekçisi olacağız" dedi.

YORUMLAR
500

Hastane, Şişli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' tartışması sonrası bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi - Son Dakika


Maceracı avcı, saatler sonra asker arkadaşının yanında bulundu: Kafama çuval geçirip, gölete attılar Maceracı avcı, saatler sonra asker arkadaşının yanında bulundu: Kafama çuval geçirip, gölete attılar         
18:01
Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
17:56
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
18:10 "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" tartışması sonrası bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi
17:56 Trabzonspor, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
17:33 Uygunsuz paylaşımları için Işıtan Gün'den özür açıklaması
17:26 TEM yolunda korkunç kaza! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
17:25 TikTok videosu yüzünden tartıştığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
17:16 Uygunsuz paylaşımları sonrası Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Işıtan Gün'ün istifa etmesi için kampanya başlattı
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat ve enflasyon açıklaması: Vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz
16:47 Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 18:17:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" tartışması sonrası bir hastayı canından eden personelin ifadesi ortaya çıktı: İş inada bindi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement