Albaraka Türk'ün, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi" Trabzon'da açıldı.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki serginin açılışında, kuruldukları günden bu yana kültürel değerlerin ve klasik sanatların yaşatılmasına yönelik faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

Altundağ, "Yönettiğimiz şirketlerin, kurum ve kuruluşların geleceğe taşınmasının en etkili yolunun, bu topraklarda yerleşmiş ve hayat bulmuş kültürel değerleri yaşatıp, gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu amaçla bu faaliyetleri yürütüyoruz. Hep birlikte bize ait bir medeniyeti ihya ve inşa edeceksek, bunun yolu mutlaka kültürden ve sanattan geçmelidir." dedi.

Albaraka Türk'ün en temel hareket noktası ve anlayışının bu olduğunu dile getiren Altundağ, "Şüphesiz kamil insan ve toplum olmanın da en temel gerekçesinin bu olduğunu düşünüyoruz. Bu vizyon ve sorumluluk duygusu içinde sanatın evrensel dilini güçlendirmek ve yaymak amacıyla Albaraka Türk olarak uzun yıllardır desteklediğimiz en önemli sanat dallarından birisi Hüsn-i hat sanatıdır." diye konuştu.

Albaraka Türk olarak hat sanatına yönelik düzenledikleri uluslararası yarışmalara değinen Altundağ, "2005 yılından beri her üç yılda bir düzenlediğimiz Albaraka Türk uluslararası hat yarışmaları ile hat sanatının ve sanatçılarının hak ettiği değeri görmesine vesile olmak bizim için bir onur ve gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Altundağ, Trabzon'da böyle bir koleksiyonun sergisini açmaktan da mutluluk duyduklarını kaydetti.

"Albaraka Türk, kültürümüze sahip çıkma adına çok güzel organizasyon yapıyor"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da kültürel mirasa sahip çıkmanın önemli olduğunu söyledi.

Serginin önemini vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük devletler, büyük milletler geçmişine, sanatına, kültürüne sahip çıkan milletlerdir. Burada da Albaraka Türk şirketimiz yıllardır kültürümüze, sanatımıza sahip çıkma adına çok güzel bir organizasyon yapıyor. Bunun uluslararası alanda yarışmalarını düzenliyor ve bizim kadim geçmişimizde çok önemli yeri olan bu hat sanatımızın yeni kuşaklara tanıtılması adına çok güzel organizasyon yapıyor."

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışını yaptıkları sergiyi gezdi, eserleri inceledi.

Sergi, 12 Ekim'e kadar gezilebilecek.