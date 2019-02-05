Kalemle Kâğıdın Düeti Sergisi 2'nci Kez Açıldı

Ressam Ramazan Göktaş ve Hülya Bakan tarafından hazırlanan eserler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye'de görücüye çıktı. 05-10 Şubat 2019 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak olan resimler, açılış kurdelesinin kesilmesiyle konuklara tanıtıldı.

Serginin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı, İdari İşler Şube Müdürü Hasan Torun da katıldı. Ressam Ramazan Göktaş, eserlerini sergileme fırsatı sunulduğu için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederken; 10 Şubat 2019 tarihine kadar açık olacak olan 'Kalemle Kağıdın Düeti' sergisine tüm Manisalıları davet etti.