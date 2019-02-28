Kalemlerle Neler Yapılır - 18 Harika Fikir
30 dakika önce
Aurea Carmina by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https: //creativecommons.org/licenses/...)Source: http://incompetech.com/music/royalty-...Artist: http://incompetech.com/
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:18 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 15 Temmuz Gecesi İstanbul'a Getiren Pilotun FETÖ'cü Olduğu Ortaya Çıktı
Gül ve Davutoğlu Arasında Kalan Babacan, Tarafını Seçti
Mehmet Metiner'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a Ağır Sözler: Hainsiniz