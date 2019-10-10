Son Dakika Haberleri: 'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor
Son Dakika Spor 'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor

'Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri' sahiplerini buluyor

1 saat önce

Kalenin Sesi Gazetesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'nin en büyük spor ödüllerinden biri olan "19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Amatör Spor Haftası Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak.

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Kalenin Sesi Gazetesi tarafından düzenlenen ve Çanakkale'nin en büyük Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor ödüllerinden biri olan "19 Mayıs 1919'un 100. Yılı Amatör Spor Haftası Kalenin Yıldızları Spor Başarı Ödülleri" yarın sahiplerini bulacak.


Yarın saat 18: 30'da İçdaş Kültür Merkezinde yapılacak olan dev organizasyonda 23 branşta toplam 340 sporcuya plaket verilecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu destek verdiği gece, heyecan dolu anlara sahne olacak. Organizasyonda özel sporcular, spora ve sporcuya destek veren kurum ve kuruluşların yanı sıra ülke genelinde dereceye giren okullar da ödül alacak. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 19 Mayıs, İçdaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:43 Kaynak: İHA
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