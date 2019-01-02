Kaleseramik 2019'Un İlk İhracatını Yaptı

Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, "Bugün seramik sektörünün açık ara ihracat lideri olarak, 2019 yılında ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bulunan Kaleseramik Fabrikası'nda, yılın ilk ihracatı dolayısıyla bugün tören düzenlendi. İlk ihracat için hazırlanan tırlar fabrikadan çıkarken gerçekleştirilen törene, Kaleseramik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, Kalenakliyat Genel Müdürü Ahmet Sert, Kaleseramik Tedarik Zinciri Direktörü Ali Paker, fabrika yöneticileri, çalışanlar ve sürücüler katıldı.

Kaleseramik'in, 1962 yılında Türkiye'nin ilk seramik duvar karosunu ihraç eden firması olduğunu belirten Kaleseramik Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Soysal, "Bugün tek alanda üretim yapan dünyanın en büyük seramik fabrikalarından birine sahip Kaleseramik olarak, 2017 yılında 52,1 milyon metrekare yer ve duvar karosu ile granit seramik üretimi gerçekleştirdik. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 5'inci, dünyanın 17'nci seramik karo üreticisiyiz. Seramik kaplama malzemelerinde en yakın rakibimizin iki katına yakın bir pazar payı ile liderliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bünyesinde Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo ile İtalyan markaları Edilcuoghi ve Edilgres'i bulunduran Kaleseramik olarak, en fazla ürün sevkiyatını İngiltere, Kanada, Fransa ülkelerine yaptıklarını vurgulayan Süleyman Soysal, şöyle konuştu: "Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye seramik sektörünün açık ara ihracat lideriyiz ve büyüme alanımızı ihracat olarak belirledik. Ülke olarak içinde bulunduğumuz koşullara rağmen, global pazardaki payımızı daha da artırarak 2019 yılında ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojiye sahip yeni yatırımlarla ürettiğimiz yenilikçi ürünlerimizi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Bugün küresel pazarın en büyük seramik üreticisi Çin'e, dünyanın en ince, en büyük ve esnek seramiklerinden Kalesinterflex'i satıyoruz. Bu örnek Kaleseramik'in rekabette nasıl ayrıştığını da gösteriyor. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarımızın sağladığı avantajla verimliliğe daha çok odaklanacağız ve kendi süreçlerimizi daha iyi, daha rekabetçi tutmak için maksimum çabayı göstereceğiz."

Törenin ardından seramik karo yüklü tırlar yola çıktı. Yılın ilk ihracatını Kanada, İngiltere, Fransa, Dubai ve Pakistan'a gerçekleştiren Kaleseramik, ilk yurt içi sevkiyatını ise Ankara, Adana, Kayseri, İzmir, Trabzon, Konya ve Diyarbakır'a yaptı.