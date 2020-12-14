Kaleseramik Ar-Ge Merkezi'ne uluslararası akreditasyon - Son Dakika

Kaleseramik Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) akreditasyon aldı.

Kaleseramik açıklamasına göre, insana ve çevreye saygı bilinci ile ürettiği tüm ürün gruplarına Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) belgesi alan ilk Türk firması olan Kaleseramik'in Ar-Ge Merkezi laboratuvarları, TÜRKAK tarafından akredite edildi.

Ocak 2019'da TÜRKAK tarafından uluslararası geçerliliği olan TS EN ISO 17025-Laboratuvar Yeterlilik Belgesi'ni alan Kaleseramik'in akredite kapsamı genişletildi.

Yeni akreditasyon ile birlikte Kaleseramik Ar-Ge Merkezi laboratuvarlarının yapacağı seramik nihai ürün testlerinin, atık su ve ham madde kimyasal analiz sonuçlarının ulusal ve uluslararası ölçekte geçerliliği olacak.

Sektördeki öncü rolünü güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla destekleyen ve 1973 yılında başlattığı ilk sistematik araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bugünkü Ar-Ge'nin temellerini atan Kaleseramik, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik odağıyla; atıkların önlenmesi, ham maddeden son ürüne malzeme ve süreç iyileştirmeleri, sektöre yön verecek inovatif ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi gibi birçok proje yürütüyor.