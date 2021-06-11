Kaleseramik, değişen tüketici alışkanlıklarına yenilikçi yanıtlar vermeyi sürdürüyor

Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, "Pandemi ile birlikte bu yıl hayatımıza çok farklı tasarım öğeleri girdi. Bir tarafta çevre dostu tasarımlar, tasarruf anlayışı, bir yanda ise hijyen konusundaki hassasiyetler tasarıma yön veren en önemli eğilimler arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, uzun yıllardır tasarım dünyasını etkisi altına alan sürdürülebilirlik ve doğaya saygı anlayışı, yaşanan son gelişmelerle birlikte, sürdürülebilirliği en önemli trend haline getirdi.

"Evin senin Dünyan, Dünyan senin Evin" mottosundan hareketle #İyiBakDünyana diyen Kale, uzun yıllardır geçmişe uzanan başarılı öyküsünü, geleceği takip eden başarılı markaları ile sürdürmeye devam ediyor.

Kaleseramik, prestijli markaları, Kale Banyo, Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalesinterflex, T-ONE by Kale, Edilcuoghi Edilgres ve yaşam alanlarında bütünsel çözümler üretme hedefi doğrultusunda yaptığı farklı marka iş birlikleri ile ev içi alanlardan ev dışına, ticari çözümlerden toplu yaşam alanlarındaki etkili uygulamalara kadar birçok mekanda farkını ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, salgın ile birlikte bu yıl hayata çok farklı tasarım öğelerinin girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir tarafta çevre dostu tasarımlar, tasarruf anlayışı, bir yanda ise hijyen konusundaki hassasiyetler tasarıma yön veren en önemli eğilimler arasında yer aldı. Biz de yaşam alanlarımıza yeni anlamlar katmak vizyonumuz doğrultusunda, tasarımı odağa alan dayanıklı ürünlerimiz, ilham verici olduğu kadar sürdürülebilir ve tasarruflu çözümlerimiz, fonksiyonellik ve estetik arasında kurduğumuz eşsiz denge ile hayallerinizi ve tarzınızı yuvanızın her köşesine yansıtabilmek, evinize, dünyanıza ve size iyi bakmak için çalışıyoruz. Tüm üretim süreçlerinde daha iyi bir dünya için çalışmayı temel odak olarak görüyoruz.

İklim krizi çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Pandemi süreci 'İnsan ve Doğa' ilişkisinde, insandan kaynaklı olumsuzlukların somut olarak görülmesini sağlarken, yalnızca küresel ısınmanın değil, aynı zamanda bilinçsiz tüketimin de etkisiyle hızla azalan su kaynakları, su tüketim konusunu çok daha önemli hale getirdi. "

Yurdatap, Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) 2020 yılında yayımlanan Küresel Risk Raporu'na göre gerçekleşme olasılığı ve etkisi açısından değerlendirildiğinde ilk 10 riskin sekizinin çevre ve iklim kriziyle ilişkili olduğunu aktardı. Kaleseramik olarak durumun ciddiyeti karşısında sürdürülebilir bir geleceğin inşası için tasarım sürecinden başlayarak, tüm üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik odaklı hareket ettiklerini ve belirledikleri hedefler doğrultusunda performansı takip ettiklerinin altını çizen Yurdatap şu ifadeleri kullandı:

"Bu misyonla çevre yönetiminde uluslararası standartları rehber olarak alıyoruz. İklim değişikliğinden kuraklığa, günümüzde dünyayı etkileyen tüm sorunlara karşı, maksimum verimliliğe erişmeye gayret ederek küresel dönüşümün bir parçası olmayı hedefliyoruz.Dünyanın en değerli kaynağı olan suyun bir hazine gibi korunması bilinci ile tasarrufu konusunda iddialı ürünler tasarlıyor, üretiyor ve kullanımını özendiriyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları özelinde süreç, ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Yapılara yeni çözümler oluşturmak üzerine kurulu bir yolda yürüyoruz. Kale Banyo markamız altında 'Smart' (akıllı) felsefesi ile tasarladığımız, tasarrufa yönelik, çevreci ürünlerimizle tüketicilere ve iş ortaklarımıza dost çözümler sunuyoruz."

"Pandeminin etkisiyle yaşam alanları insanlar için çok daha önemli hale geldi"

???????Pandeminin de etkisiyle yaşam alanlarının insanlar için çok daha önemli hale geldiğinin altını çizen Yurdatap, "Biz mekana yaşam katma fikrini sahipleniyoruz. Mekanla doğayı yakınlaştırarak, herkesin evine, yaşadığı mekana, şehre, yaşam katmak üzere ilham, destek ve liderliğe ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Müşterilerimize siz evinize yeni döndünüz ancak biz, sizlerin hayatlarını güzelleştirmek için, size daha iyi bir yaşam sunmak için hep oradaydık ve neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyoruz diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurdatap, Kale Banyo olarak sektörde bir ilke imza atarak hayata geçirdikleri SmartHijyen teknolojisi sayesinde, uzun yıllardır tüketiciler için sağlıklı ve hijyenik mekanlar yarattıklarını aktardı.

Yüzey kaplama teknolojilerinde ise üstün kalitesiyle yıllardır sağlıklı ve hijyenik yaşam alanlar için en ideal çözümleri geliştiren Kalebodur markasının, bakteriler ve özellikle de Kovid-19 gibi zararlı virüsler üzerindeki etkinliği klinik testlerle onaylanmış yeni bir yüzey koruma teknolojisi Kaleguard Defence'ı geliştirdiğini bildiren Yurdatap, şu ifadeleri kullandı:

"Kalebodur'un ileri teknolojideki uzmanlığı ile yaşam alanlarına kazandırdığımız Kaleguard Defence, bakteri ve virüslerin hücre zarına zarar vererek, yapısal olarak bozunuma uğratmasının yanında, mikropların yapısında bulunan protein zincirlerini de bozarak enerji üretimlerini durduruyor. Küresel salgında, dijital ürün ve hizmetlerin geniş kitlelere hızlı biçimde fayda sağlama potansiyeli net bir şekilde görüldü. Önümüzdeki 10 yılda tüketicilerin deneyimlerinde dijitalleşmenin hız kazanacağını gösteriyor. Bunu biz de bir fırsat olarak görüyor ve temelleri sağlam bir yapı ile ilerleyecek şekilde planlamamızı yapıyoruz. Dijital dönüşüm için bilgi sistemleri altyapıları, proses veri toplama otomasyonlarına yatırım yapıyoruz.

Öte yandan dijital dönüşüm yolculuğunu sadece süreçleri dijitalleştirme ile sınırlı görmüyoruz. Müşteri deneyimini kusursuz hale getirecek dijital çözümler, yeni dijital ürün ve hizmetler, ekosistemimizde yer alan tüm paydaşlarımızı da içine alan bütünsel çözümler sunmak gibi geniş bir kapsamda ele alıyoruz. Özellikle de banyo sektöründe dijitalleşen dünyayı destekleyen yenilikçi ürün ve çözümlerimizle bu alanda öncü olmayı hedefliyoruz."

"Banyolar artık sadece sistemsel bir arınma alanı olarak kullanılmıyor"

Yurdatap, banyoların artık sadece sistemsel bir arınma alanı olarak kullanılmadığının altını çizerek, "Bu mekanlar artık hazırlanma, dinlenme ve bakım ihtiyaçlarını giderirken, sürdürülebilirlik, estetik ve akıllı teknolojiler açısından da hızla evrilen bir yaşam alanı haline geldi. ve gün geçtikçe daha yaşanılabilir hale gelecek. Daha fazla yeşillik, dekorasyonu tamamlayıcı aksesuarlar, özel mobilyalar, dekoratif kaplamalar göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Değişen alışkanlıkların başında ellerin daha sık yıkanmasının geldiğini belirten Yurdatap, kendilerinin de bu çerçevede fotoselli armatürlerin sağladığı sıfır temas ile hijyen, ergonomi, düşük su tüketimi, dayanıklılık gibi özellikleri tüketiciler ile buluşturduklarını bildirdi.

Yurdatap, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu alandaki yeni nesil fotoselli armatürümüz Tetra, temassız hijyen deneyimi için su ve sıvı sabunu tek bataryada buluşturduğumuz en yenilikçi ve inovatif ürünümüz. Tetra Fotoselli Sıvı Sabunluk ve Batarya ile temassız temizlik deneyimini en sağlıklı şekilde sunarken, suyu verimli kullanan çevreci çözümlerle dünyamıza iyi bakıyoruz. Koleksiyonlarda ise kullanıcıların daha özgür ve esnek olacağı modeller öne çıkıyor. Taşınabilir evler, karavanlar gibi pandemi ile hayatımıza giren yeni yaşam alışkanlıklarını desteklemek için küçük banyolar da önem kazanmış durumda. Bizde bu eğilimi küçük banyolar için tasarladığımız yeni Milena, Minimalist gibi mobilya serileriyle destekliyor ve tüketicilerin beklentilerine uygun çözümler sunuyoruz.

2021'in yükselen eğilimlerinden biri de tıpkı mutfakta olduğu gibi banyoda da siyah renkli ürünlerin kullanımı. Yaşam değişiyor, alışkanlıklar değişiyor, tasarımlar değişiyor ama insanoğlunun yeniyi arama merakı hiçbir zaman değişmiyor. Artık kullanıcılar kendi stilini yansıttığı, zevklerine göre seçtiği ve her detayına dokunabildiği ürünleri tercih ediyor. Modern hayatta alışılagelmiş malzemeler yeni anlamlar kazanırken, farklı özellikleri tek yerde sunan malzemelerle daha fonksiyonel ve konforlu yaşam alanları tasarlanıyor."

"Seramiğe, Kalesinterflex ile yeni bir bakış kazandırdık"

Öne çıkan diğer trendler hakkında bilgi veren Yurdatap, gelecek dönemde büyük ebatlı, mümkünse parçalardan oluşmayan/az parçalı, derz aralıkları olmayan, antibakteriyel ve doğal malzemelerin tercih edileceğini, seramiğin de artık sadece banyo ve mutfaklarda değil, tüm yaşam alanlarında tercih edilebilir bir malzeme durumunda olduğunu aktardı.

Yurdatap, seramiğe, Kalesinterflex ile yeni bir bakış kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en ince, en büyük boyutlu ve esneyebilen karosu Kalesinterflex'in üstün özelliklerini kullandığımız yeni ürün grubu T-ONE by Kale'de, iç mekanda kilit bir noktada bulunan seramiği konvansiyonel kullanım alanının dışına çıkardık. T-One by Kale'de, Kalesinterflex'in mutfaktan, banyoya ve farklı yaşam alanlarına uzanan öyküsünde seçkin dokunuşlarının izini görebilirsiniz.

Bununla beraber T-ONE by Kale ürünlerinde, teknoloji ve inovasyonu tasarımla bir araya getirerek, farklı ürün çözümleri ile yaşam alanlarındaki tüm yüzeylerde bütünsel bir görünüm yaratıyoruz. Çizilme, kırılma, lekelenme, sıcağa, soğuğa dayanıklılık ve aşınma direnci ile de fark yaratan ürün, mutfaklarda uzun ömürlü bir kullanım sağlıyor. Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri'nde 'Yapıda İnovatif Ürün' ödülünün sahibi olan T-ONE By Kale UNIQ banyo mobilyası ise su geçirmeyen, leke tutmayan ve çizilmeyen yapısı ile hijyeni, dayanıklılığı, fonksiyonelliği ve şıklığı bir arada sunuyor."