Kaleseramik'e Çevko'dan Tasarruf Ödülü

Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, "Tasarımdan üretime attığımız her adımda çevreci çözümler geliştirerek, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı hedefliyoruz'' dedi.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, İstanbul'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Türkiye seramik sektörünün öncü kuruluşu Kaleseramik, Granit Fabrikası Ambalaj ve Bakımlar Bölümü ile Yatırımlar ve Proje Bölümü'nün geliştirdiği 'Ahşap Ambalaj Malzemelerinde Tasarruf' projesiyle, Ambalaj Tasarımında Kaynak Azaltılarak Önleme Uygulamaları kategorisinde ödül kazandı.

Amacımız her adımda daha az enerji harcamak

Çevreci yeni çözümlerle, tasarımdan üretime atılan her adımda daha az su ve daha az enerji harcamayı hedeflediklerini belirten Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, "Türkiye'de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük eden Kaleseramik olarak, enerji ve çevre ile ilgili sorumluluğumuzun farkındayız. Bu bilinçle, artık günümüzde yeni bir iş modeli benimsiyor, tüm faaliyetlerimize bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Bu bakış açımızın merkezine yerleştirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramıyla, kaynakların gelecek nesillere azalmadan, tam tersine geliştirilerek aktarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Yüzde 55 daha az ağaç kullanımı, taşıma kapasitesinde yüzde 18 artış

Kaleseramik adına ödülü, İkincil Üretimler Yöneticisi Burak Çakır ile Ambalaj Ünite Sorumlusu Resul Şen aldı. Kaleseramik çatısı altında geliştirilen projeyle, ahşap sandık paletlerdeki tasarım değiştirilerek yüzde 55 daha az ağaç kullanılması sağlandı. Yeni tasarımla birlikte bir çam ağacının ortalama yetişme süresinin 15 yıl olduğu düşünüldüğünde, ağaç kazanımıyla yıllık ortalama 978 ton oksijen de çevreye kazandırılıyor. Ayrıca bir seferde ortalama yüzde 18 daha fazla ürün taşınması sonucu, bu nakil sırasındaki karbon emisyonunun düşürülmesine de katkı sağlanıyor.