Kaleseramik ile Hüppe arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Kaleseramik ile global duş kabini sektörü markası Hüppe arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Bu kapsamda Hüppe ürünleri Kale satış noktalarında müşterilere sunulacak.

Kaleseramik'İn açıklamasına göre, şirket, köklü ve sevilen markaların ürünlerini Kale satış noktalarında müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Her biri alanlarında öne çıkan markalarla yaptığı iş birlikleriyle, farklı ürün grubu ve segment ihtiyaçlarını tek noktada buluşturan Kaleseramik, yeni anlaşmasını ise yarım asırlık tecrübesiyle konfor ve fonksiyonelliğin ön planda olduğu duş çözümleri sunan Hüppe ile gerçekleştirdi.

Yapılan anlaşmayla Hüppe'nin ödüllü duş kabinleri başta olmak üzere duş tekneleri, küvetler, banyo aksesuarları, banyo süzgeçleri de dahil tüm ürün grubu Kale'nin seçili satış noktalarında tüketiciye sunulacak.

"Global marka kalitesini Kale satış noktalarında buluşturuyoruz"

Açıklamada iş birliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, dünyada farklı sektörlerde önemli marka iş birliklerinin yapıldığına dikkati çekti.

Artık trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend oluşturan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Akbaş, tüketici tercihlerinde her zaman ilk sırada yer almak ve onların farklı ürün grubu ihtiyaçlarına en üst düzeyde yanıt verebilmek için alanlarında öne çıkan en iyi markalar ile güçlü iş birlikleri yaptıklarını belirtti.

Akbaş, bu sayede perakendede hizmet çıtasını daha yukarı çıkardıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun yanı sıra sunduğumuz marka çeşitliliği ve hizmet/çözüm, özel ürün seçenekleri ile perakende sektörüne yeni bir boyut kazandırdık. 63 yıllık bilgi birikimimiz ve tecrübemizle bu konuda oldukça cesur ve öncü bir şirketiz. Global duş kabini sektörünün öncü markası olan ve bunun verdiği sorumlulukla da tüketicinin güvenliğini en üst düzeyde tutmaya çalışan Hüppe de inovasyona ve yaratıcılığa çok önem veren bir marka. İş birliğinin her iki tarafa da güzel sonuçlar getireceğine ve tüketiciyi memnun edeceğine inanıyorum."