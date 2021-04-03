Kaleseramik, inovatif ürünleriyle Çin yapı fuarının ilgi odağı oldu

Yıllık 64,5 milyon metrekare üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük 5'inci dünyanın en büyük 15'inci seramik üreticisi Kaleseramik, Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenen Hospitality Design & Supplies Expo'ya damgasını vurdu.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, 30 Mart – 2 Nisan'da düzenlenen uluslararası fuarda ilk kez yerini alan Kaleseramik, yenilikçi ürünlerini Çinli tüketici ve profesyonellerin yanı sıra farklı coğrafyalardan gelen katılımcılarla buluşturdu.

Kaleseramik standında yer alan Kalesinterflex Porselen Plakalar ve porselen karolar ile banyo mobilya ürünleri, iç mekan tasarımcıları ve satın alma ekiplerinin yanı sıra genel fuar ziyaretçilerinin de büyük beğenisini kazandı.

Kaleseramik'in, büyük ebatlı seramiklerle mekanlarda kesintisiz, bütünsel bir görünüm talebini karşılayan geniş içerikli koleksiyonları ve Kalesinterflex'in alışılmışın dışında yeni kullanım alanları fuar alanında farklı şekillerde sergilendi. Fuarda ayrıca Kale Banyo'nun her tüketicinin kendi yaşam alanını kurgulaması için farklı tarzlara özel tasarımlar ve hayatı kolaylaştıran işlevsel çözümler sunduğu banyo mobilyaları da yer aldı.

-Kalesinterflex uluslararası pazarda da büyük ilgi görüyor

Seramik sektörüne bugüne kadar birçok inovatif ürün kazandıran Kalebodur, sadece ülkemizde değil, yurt dışındaki çok önemli projelerin de tercih edilen markası olmaya devam ediyor. Özellikle Kalebodur imzası taşıyan dünyanın en büyük, en ince, en hafif, en fonksiyonel ve en özel porselen seramiklerinden biri olan Kalesinterflex, çevre dostu yapısı, kolay kullanımı ve üstün özellikleriyle mimari projelerin vazgeçilmez ürünü haline geliyor.

Ar-Ge ve porselen teknolojisine yapılan yatırımların bir sonucu ve aynı zamanda Kale Grubu'nun kurucusu İbrahim Bodur'un vizyonunun, sezgisinin, gücünün ve cesaretinin bir örneği olan Kalesinterflex, kullanıcılarının deyimi ile devrim niteliğinde bir ürün olarak sektörde de fark yaratıyor.

Kaleseramik tarafından 16 yıldan beri geliştirilmeye devam edilen Kalesinterflex, iç mekan duvar ve zeminlerin yanı sıra dış cephelerde mimarların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük seramik karo üreticisi Çin başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kalesinterflex, bugün artık konvansiyonel kullanım alanlarının dışında mutfak mobilya ve tezgahlarından dış mekan mobilyalarına, banyo mobilyalarından lavaboya pek çok alanda kullanılıyor.