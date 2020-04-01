Kaleseramik, koronavirüs nedeniyle fabrikalarında üretimi durdu - Son Dakika
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Kaleseramik, koronavirüs nedeniyle fabrikalarında üretimi durdu

22 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik fabrikasında, koronavirüs nedeniyle üretim 15 gün durduruldu.

Kaleseramik, koronavirüs nedeniyle fabrikalarında üretimi durdu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesindeki Kaleseramik fabrikasında, koronavirüs nedeniyle üretim 15 gün durduruldu.

Kaleseramik, koronavirüs salgının Türkiye'de de etkisini artırmasıyla birlikte 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyarak, tüm fabrikalarında üretime ara verme kararı aldığını duyurdu. Kaleseramik'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ve tüm dünyada, insanlığı tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günler yaşıyoruz. Kaleseramik olarak salgının etkilerini göstermeye başladığı ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda tüm tedbirlerimizi aldık. Bugün itibari ile şirketimizde hiçbir vaka ile karşılaşmadık. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlığını korumak, aynı zamanda virüsün yayılma hızının önüne geçmek için 'Evde Kal Türkiye' çağrısına uyarak 1 Nisan-15 Nisan 2020 tarihleri arasında tüm fabrikalarımızda üretime ara verme kararı aldık. Bu süreç içinde, üretim tesislerimizde COVID-19'a ilişkin gerekli her türlü önlem alınmaya devam edilecektir. Üretim yaptığımız bölgelerde her zaman olduğu gibi bu süre zarfında da çalışanlarımız ve aileleri için sorumlu ve duyarlı bir yaklaşımla üzerimize düşen her türlü desteği, imkanlarımızı seferber ederek gönülden vereceğimizin bilinmesini isteriz. Ülke genelinde uygun sağlık koşullarının oluşması halinde ara verme sürecinin en kısa sürede sonlandırılması ümidiyle, gerek bu ara verme sürecinde gerekse de sonrasında, tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız ile kamu kurumlarının kararları ve tavsiyeleri doğrultusunda, faaliyetlerimize üreten, bölgesel ve genel ekonomiye katkı sağlayan bir işletme olarak devam edeceğimizi kamuoyu bilgisine sunarız. Bu zorlu süreci, kamu kurumlarımız, işletmelerimiz ve tüm vatandaşlarımız ile birlikte, karşılıklı destek ve dayanışma içinde atlatacağımıza inancımız sonsuzdur."


Kaleseramik, Türkiye, Çan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:19 Kaynak: DHA

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