Kaleseramik, sosyal hayatı destek paketlerine 'yenileme' kampanyasıyla katılıyor - Son Dakika

Kaleseramik, sosyal hayatı destek paketlerine 'yenileme' kampanyasıyla katılıyor

Kaleseramik, kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma ile evlerini yenilemek isteyen tüketiciler için yüzde 50'ye varan indirimlerin yer aldığı, 60 ay vadeli yenileme kampanyası başlattı.

Kaleseramik, kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma ile evlerini yenilemek isteyen tüketiciler için yüzde 50'ye varan indirimlerin yer aldığı, 60 ay vadeli yenileme kampanyası başlattı.

Kale'den yapılan açıklamaya göre, kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasına Kaleseramik de katıldı.

"Evlerde yenilik, banyolar hijyenik" sloganıyla başlatılan ve sektörü hareketlendirmesi beklenen kampanyada Kaleseramik, "Fırsat", "Cazip" ve "Avantajlı" olarak, hazırladığı banyo paketlerini uygun ödeme seçenekleriyle tüketiciye sunuyor.

"Destek paketlerini çok önemli buluyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş ekonomide atılan bu adımların sektöre can suyu taşıdığının altını çizdi.

Akbaş, "Koronavirüs salgını, insanlığın daha önce pek görmediği bir süreci ortaya çıkardı. Bu süreç de küresel ekonomiler başta olmak üzere tüm sektörlerde daralmaya neden oldu. Kademeli normalleşme ile birlikte ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, piyasaları yeniden hareketlendirmek amacıyla yeni adımlar atmaya başladılar. Ülkemiz de bu anlamda birtakım destek paketlerini devreye aldı. Bu paketler, piyasaların yeniden canlanması için çok doğru hamleler. Dolayısıyla ekonomide çarkların dönmesi adına açıklanan bu destek paketlerini çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kampanya uygun ödeme koşulları ile evlerini yenileme fırsatı sunuyor"

Salgınla mücadelede çalışan ve toplum sağlığı noktasında ilk günden itibaren üzerlerine düşen tüm görevleri büyük bir sorumlulukla yerine getirdiklerini vurgulayan Akbaş, şunları kaydetti:

"Bugün de salgının ülkemizin ekonomisi üzerindeki etkileri ile mücadeleye destek olmaktan çok mutluyuz. Kamu bankalarının normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için hayata geçirdiği düşük faizli Sosyal Hayatı Destek Kredisi uygulamasının hem müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama hem de bayilerimizin işlerinin canlanması noktasında çok önemli buluyor ve destek veriyoruz. Tüketiciye uygun ödeme koşulları ile evlerini yenileme fırsatı sunan bu kampanyanın pazara önemli bir hareket getireceğine inanıyoruz."

Kaleseramik, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaleseramik, sosyal hayatı destek paketlerine 'yenileme' kampanyasıyla katılıyor - Son Dakika
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