Kaleşnikoflu çete çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaleşnikoflu çete çökertildi

10.06.2022 12:58
Kaleşnikoflu çete çökertildi

Yasadışı yollarla temin ettikleri silahları ve sigara haline getirdikleri tütünleri satarak haksız kazanç elde eden iki farklı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasadışı yollarla temin ettikleri silahları ve sigara haline getirdikleri tütünleri satarak haksız kazanç elde eden iki farklı suç çetesine yönelik Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Şimşek" ismi verilen operasyonda çok sayıda silah ve malzeme ele geçirilirken çete üyelerinin toplam 30 milyon liralık kazanç elde ettikleri öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla temin ettikleri silahları ve sigara haline getirdikleri tütünleri satarak haksız kazanç elde eden 2 farklı suç çetesini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli İzmir, Ağrı ve Batman illerinde düzenledikleri "Şimşek" isimli eş zamanlı operasyonla aralarında suç çetesi elebaşları N.T., F.Ş. ve B.B.F.'nin bulunduğu 23 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda malzeme, silah ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 3 adet sigara sarma makinesi, bir buçuk ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 30 bin adet sahte bandrol, 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Toplam 30 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri öğrenildi

Suç çetelerinin kiraladıkları farklı evlerde kaçak sigara üretmek için yevmiyeli işçi çalıştırdıkları, üretilen sigaraları "tobacca shop" olarak tabir edilen yerlere dağıttıkları ve yasa dışı yollarla temin ettikleri silahlardan elde ettikleri paralarla toplam 30 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Başkent'te bıçaklı kavga Başkent'te bıçaklı kavga Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı Ankara merkezli 4 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 23 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaleşnikoflu çete çökertildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
12:11 Süt toplama merkezinde "süt banyosu" yapan ve 6 gün hapis yatan adam tazminat kazandı: 1150 TL tazminatı az buldu, itiraz edecek
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:03:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kaleşnikoflu çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement